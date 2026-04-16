Γιάννης Κολοκυθάς για Μαρία Αναστασοπούλου: «Η αγάπη θα υπάρχει για πάντα»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Νάνσυ Νικολαϊδου παραχώρησε ο Γιάννης Κολοκυθάς. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τη Μαρία Αναστασοπούλου, με την οποία υπήρξαν ζευγάρι πολλά χρόνια.

«Μπορεί να είμαστε τα “Παιδιά της αλλαγής”, αλλά των αλλαγών δεν είμαστε, είμαστε 12 χρόνια εκπομπή. Η εκπομπή μας είναι η ψυχοθεραπεία μας, όπως λέμε με τη Μαρία Αναστασοπούλου», είπε αρχικά ο Γιάννης Κολοκυθάς.

Ο Γιάννης Κολοκυθάς είπε στη συνέχεια: «Η σχέση μας με τη Μαρία είναι εξαιρετική. Με τη Μαρία έχουμε πάρα πολλά κοινά και η αγάπη θα υπάρχει για πάντα».

Για την παρουσία του στο «γυαλί» και τα επαγγελματικά είπε πως «βασικά εσωτερικά ήταν το «δοκίμασέ το». Εγώ ευχαριστώ πολύ που ανοίγεις την τηλεόραση και με βλέπεις, αλλά εγώ θέλω να σου πω πράγματα για να με ξαναδείς αύριο και όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή πολλές φορές θέλουμε να δείξουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ότι είμαστε κάτι άλλο. Μετάδωσε το σωστά και από εκεί και πέρα όλα τα πάνε καλά. Πριν χρόνια είχε μπει αυτός, αυτός ο όρος, το infotainment, που το ακούω τώρα και μου βγάζει αναφυλαξία, δεν μπορώ», είπε αρχικά.

«Το θέμα είναι άμα έχεις την άποψη σου, την έχεις ακούσει, έχεις δουλέψει, έχεις τη δική σου άποψη, ξέρεις το θέμα που μιλάς. Δεν είναι κάπου το άκουσα και για να διαφοροποιηθώ και θα πω κάτι διαφορετικό απλά για να παίξουμε ή απλά για να τσακωθώ με τον απέναντι ή να έχουμε την αντιπαράθεση. Προφανώς υπάρχουν ρόλοι.

Προφανώς και εμείς προσαρμοζόμαστε σε αυτό. Δεν μπορώ καθόλου αυτούς που είναι “ισαποστάκηδες” και είναι με όλους φίλοι. Δηλαδή δεν είναι είμαστε με όλους καλά απλά για να είμαι αγρατζούνιστος και να προχωράω και να λένε όλοι τι καλό παιδί που είναι ο Γιάννης. Το θέμα δεν είναι να είμαστε καλά παιδιά. Το θέμα είναι να βγάζουμε την είδηση», συμπλήρωσε.