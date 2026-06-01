Your Face Sounds Familiar: Νικητής ο Μέμος Μπεγνής ως Σοφία Αρβανίτη – Η συγκίνηση του Σάκη Ρουβά για την Σωτηρία Μπέλλου

Το Your Face Sounds Familiar επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής (31-05-2026) μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν για ακόμα μια φορά τον καλύτερο εαυτό τους. Νικητής στο 7ο live αναδείχθηκε ο Μέμος Μπεγνής. Εμφανίστηκε στη σκηνή του σόου μεταμορφωμένος σε Σοφία Αρβανίτη, κάνοντας κριτική επιτροπή, συμπαίκτες και κοινό να μην πιστεύουν στα μάτια τους με την ομοιότητα.

Ο Μέμος Μπεγνής ερμήνευσε την μεγάλη επιτυχία του Μιχάλη Ρακιντζή, «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια», εντυπωσιάζοντας άπαντες στο επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar με την προσπάθειά του. Κατάφερε να «πλησιάσει» τη Σοφία Αρβανίτη, τόσο στην εξωτερική εμφάνιση όσο και στο ηχόχρωμα της φωνής.

«Έχω ψαρώσει τρομερά! Είναι απίστευτο! Συνέτριψες τη φύση, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν έχω λόγια γιατί νομίζω ότι βλέπουν όλοι ότι ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο. Και φωνητικά ήταν τέλειο αλλά αυτή η κινησιολογία και όλο αυτό το λουκ ήταν ανατριχιαστικά», σχολίασε χαρακτηριστικά η Ρένα Μόρφη, μετά το τέλος της εμφάνισης.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αμέσως μετά την ανακοίνωση της νίκης του, ο Μέμος Μπεγνής δέχθηκε βροχή συγχαρητηρίων από συναδέλφους και φίλους στα social media, όπως η Χριστίνα Αλεξανιάν, ο Γιώργος Κοψιδάς, η Βάσω Γουλιελμάκη, η Σάντρα Βουτσά και πολλοί άλλοι.

Η συγκίνηση του Σάκη Ρουβά

Η Μαριλού Κατσαφάδου εμφανίστηκε στη σκηνή του Your Face Sounds Familiar ως Σωτηρία Μπέλλου. Κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης που προηγήθηκε, με την ηθοποιό, ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε πως είχε συναντήσει την αείμνηστη ερμηνεύτρια αλλά… «δεν πήγε καθόλου καλά» δίχως να δώσει περαιτέρω, τότε, λεπτομέρειες.

«Συγκινήθηκα, πραγματικά» εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο τραγουδιστής και παρουσιαστής του YFSF για να μοιραστεί, λίγο αργότερα, την δική του ιστορία με τους κριτές και βεβαίως του τηλεθεατές του σόου. Ειδικότερα, ο Σάκης Ρουβάς εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «θα το πω τώρα επειδή στη συνέντευξη που πήρα στη Μαριλού (σ.σ. Κατσαφάδου) δεν το είπα. Την συνάντησα, λοιπόν, στον ιππόδρομο και μπροστά μου είχα αυτό τον υπέρτατο μύθο που από όταν γεννήθηκα την άκουγα».

«Στις γειτονιές, στα ραδιοφωνάκια, ήταν τόσο συγκλονιστικό αυτό που ακούγαμε από μικρά παιδιά. Την ίδια στιγμή, έβλεπα έναν γκρεμισμένο άνθρωπο. Και αυτό τώρα το βλέπω να το φέρνει η Μαριλού εδώ μέσα. Είναι πολύ περίεργο» πρόσθεσε, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά ο Σάκης Ρουβάς.

Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα

Μαριλού Κατσαφάδου ως Ιουλία Καραπατάκη

Αφροδίτη Χατζημηνά ως Edith Piaf

Δωροθέα Μερκούρη ως Kylie Minogue

Αλέξανδρος Μπουρδούμης ως Χριστίνα Μαραγκόζη

Μαριάντα Πιερίδη ως Πάολα

Biased Beast ως Freddie Mercury

Idra Kayne ως Mary J. Blige

Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Pan Pan

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Katy Perry

Μέμος Μπεγνής ως Γιώργος Μαζωνάκης