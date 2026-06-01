Γιάννης Σμαραγδής: Ο Δημήτρης Λιαντίνης είχε αποφασίσει να «αποχωρήσει» γιατί έβλεπε ότι η Ελλάδα βουλιάζει

Καλεσμένος στο πλατό του «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν το πρωί της Δευτέρας (01-06-2026) ο Γιάννης Σμαραγδής. Ο σκηνοθέτης μίλησε, μεταξύ άλλων και για το έργο που άφησε πίσω του ο Δημήτρης Λιαντίνης, πριν αποφασίσει να γράψει τον επίλογο της ζωής του. Όπως είπε οι δυο τους ήταν στενοί φίλοι. Αποκάλυψε πως ο πανεπιστημιακός, συγγραφέας και ποιητής, έστειλε 50 αντίτυπα από το τελευταίο βιβλίο του, σε άτομα που ξεχώριζε. Ένα από αυτά, έφτασε στα χέρια του σκηνοθέτη και σεναριογράφου.

Την 1η Ιουνίου 1998 ο Δημήτρης Λιαντίνης εξαφανίστηκε από την Αθήνα. Άφησε ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα προς την κόρη του, Διοτίμα, εξηγώντας ότι επέλεξε να «αφανιστεί» όρθιος και περήφανος. Η σορός του εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε 7 χρόνια αργότερα, το 2005, σε μια σπηλιά στον αγαπημένο του Ταΰγετο. Ο Γιάννης Σμαραγδής ανέφερε πως ο διακεκριμένος φιλόσοφος είχε απογοητευτεί από τα όσα έβλεπε στην Ελλάδα.

«Ο Δημήτρης Λιαντίνης, στενός μου φίλος, το τελευταίο τυπογραφικό της “Γκέμμα”, που μετά έφυγε από αυτό, το είχε αφήσει σε μένα, είχα σχέσεις μαζί του», είπε αρχικά ο Γιάννης Σμαραγδής.

Ο Γιάννης Σμαραγδής πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ήμασταν πάρα πολύ στενοί φίλοι και θα πω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ. Πριν φύγει, έστειλε σε 50 Έλληνες ένα αντίτυπο του βιβλίου “Γκέμμα”. Εγώ ξέρω ότι ήμουν ο δεύτερος. Ο πρώτος ήταν ένας καθηγητής του, τους υπόλοιπους 48 ούτε η γυναίκα του δεν ξέρει ποιοι είναι.

Ο Δημήτρης Λιαντίνης είχε αποφασίσει να «αποχωρήσει» γιατί έβλεπε ότι η Ελλάδα βουλιάζει. Αυτά που βλέπουμε σήμερα, τα είδε» πρόσθεσε ο Γιάννης Σμαραγδής.

Το βιβλίο “Γκέμμα” είναι το κορυφαίο και πιο αναγνωρίσιμο έργο του Δημήτρη Λιαντίνη, μια βαθιά φιλοσοφική θεώρηση για τον άνθρωπο, τον κόσμο και τον Θεό.

«Γίνεται πόλεμος, δεν είναι ότι κάποιοι γράφουν τη γνώμη τους» είπε στο παρελθόν ο Γιάννης Σμαραγδής για την ταινία «Καποδίστριας» που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στους κινηματογράφους.