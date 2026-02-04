Γιάννης Μπούτος: «Έχω εκφράσει μια δυσαρέσκεια για τον Γιώργο Λιάγκα, κάποια τα κάνει επίτηδες»

«Αυτό που κατάλαβα είναι ότι στην τηλεόραση πρέπει να παίζεις καλό θέατρο, είπε μεταξύ άλλων ο πρώην παίκτης του GNTM και Tiktoker, Γιάννης Μπούτος.

Ο Γιάννης Μπούτος μίλησε στο podcast του Κωνσταντίνου Μίχου για το προφίλ του στα social media, τις ανήθικες προτάσεις που έχει δεχτεί αλλά και την προσωπική του ζωή. Ο Tiktoker μίλησε και για την περίοδο που δούλευε σε πρωινή εκπομπή στην τηλεόραση.

Ο γνωστός content creator, ο οποίος συστήθηκε πριν μερικά χρόνια μέσα από τη συμμετοχή του στο GNTM, και στη συνέχεια συμμετείχε σε ψυχαγωγική εκπομπή, δηλώνει πως η σημερινή τηλεόραση είναι τοξική.

«Η τηλεόραση είναι τοξική. Τώρα που το βλέπω και παρακολουθώ από reels στο Τik Tok ό,τι μου πετάνε σατιρικά προφίλ. Δεν την ανοίγω καν την τηλεόραση. Έχω εκφράσει μια δυσαρέσκεια για τον Γιώργο Λιάγκα, έχω ασκήσει μια κριτική σε βίντεο παλαιότερα, σε κάποια πράγματα που δεν συμφωνούσα. Τον θεωρώ πανέξυπνο άνθρωπο και κάποια πράγματα τα κάνει επίτηδες. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι στην τηλεόραση πρέπει να παίζεις καλό θέατρο.

Είναι καλοί θεατρίνοι για αυτό και δεν θέλω να μπω στην τηλεόραση, επειδή έχω υπάρξει και σε εκδηλώσεις που είναι όλοι του χώρου και έχω ακούσει συζητήσεις, δεν μπορώ να τους ακούσω στην τηλεόραση. Ξέρω πολύ καλά τι θα λέγανε σε μια συζήτηση εκτός του καναλιού. Οπότε ρε φίλε μην υποκρίνεσαι…. Η τηλεόραση έχει πεθάνει, τα νούμερα είναι πολύ χαμηλά», είπε αρχικά ο Γιάννης Μπούτος.

Για τα μηνύματα που λαμβάνει στα social media, ο Γιάννης Μπούτος ανέφερε πως αρκετά από αυτά περιλαμβάνουν ανήθικες προτάσεις, δήλωσε: «Έχουν υπάρξει αρκετές προτάσεις, από άντρες και γυναίκες. Ακόμα και από ζευγάρια, αλλά από ανώνυμα προφίλ. Δεν έχω απαντήσει ποτέ. Καμιά φορά θα απαντήσω στα μηνύματα και θα τους τρολάρω. Δεν θα έλεγα όχι σε μια σχέση, αλλά δεν έτυχε να υπάρξει κάτι που θα με ιντριγκάρει στο μυαλό».

Αναφερόμενος στην παρεξήγηση που δημιουργήθηκε μετά από ραντεβού με κοπέλα, ο Γιάννης Μπούτος εξήγησε πως ένα βίντεο στάθηκε αφορμή για να στραφεί εναντίον του.

«Είχα βγει με μια κοπέλα τα Χριστούγεννα, η οποία με “φωτογράφισε” σε ένα βίντεο στα social media. Είχα κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις μου, ήξερε και αυτή γιατί βγαίνουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσεις επειδή βγαίνεις. Υπήρξε μια ερωτική περίπτυξη, μετά δεν συνεχίστηκε κάτι. Είχα εξαφανιστεί για λίγες ημέρες, την προσέγγισα ξανά και μου είπε δεν της άρεσε η συμπεριφορά μου γιατί την προσέγγισα μετά από 20 μέρες, της είπα συγγνώμη και πως έχει δίκιο και να το αφήσουμε.

Ανέβασε μετά βίντεο που σκιαγραφούσε εμένα, με αφορμή ένα από τα βίντεο που ανέβασα και θεώρησε πως εγώ το ανέβασα με αφορμή το ραντεβού μου με αυτή. Ότι διακωμωδούσα εκείνη, κάτι που ήταν άσχετο. Το βίντεο το είχα γυρίσει πριν βγω μαζί της. Το πήρε ως αφορμή για να με εκθέσει και να θυματοποιηθεί η ίδια. Της έστειλα μήνυμα και της είπα ότι είναι απαράδεκτη».

Τέλος, μαζί με τον Ορφέα Γενκιανίδη, οι δυο τους παραδέχτηκαν πως είναι gay friendly. Μας έχουνε κάνει fake προφίλ σε gay εφαρμογή γνωριμιών και μου έχουν στείλει το προφίλ με το πρόσωπό μου και έστελνε και φωτογραφίες μου.