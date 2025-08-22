Γιάννης Σπαλιάρας: Μέσα σε δύο ώρες με ακολούθησαν 2.000 άτομα στο Instagram, όλοι με usernames που τελείωναν σε “ιτς”

Για το περιστατικό που κλήθηκε να διαχειριστεί πριν από λίγα χρόνια, όταν και βρέθηκε για γυρίσματα στο Ιράν, μίλησε ο πρώην Survivor Γιάννης Σπαλιάρας στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο.

Ο άλλοτε παίκτης του Survivor και μοντέλο, Γιάννης Σπαλιάρας αποκάλυψε και τη στιγμή που ανησύχησε πιο σοβαρά από ποτέ στη ζωή του για την υγεία του.

Παναγιώτης Βαζαίος: Θυμάσαι κάποια στιγμή στη ζωή σου που να ανησύχησες σοβαρά για την υγεία σου;

Γιάννης Σπαλιάρας: Όχι κάτι σοβαρό. Συνήθως, όταν είμαι στο εξωτερικό για δουλειά και συμβεί κάτι, εκεί νιώθω περισσότερο άγχος, γιατί δεν είμαι σπίτι μου. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. Ήμουν στο Ιράν για γυρίσματα και μετά από δύο – τρεις εβδομάδες ένιωσα πως είχα λίγο πυρετό. Πήγα στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου να ζητήσω θερμόμετρο, αλλά δεν είχαν. Και φαίνεται πως είχαν αυστηρές οδηγίες, γιατί ενημέρωσαν αμέσως την παραγωγή και μέσα σε λίγα λεπτά ήρθε αυτοκίνητο να με πάει στο νοσοκομείο.

Παναγιώτης Βαζαίος: Σοβαρά;

Γιάννης Σπαλιάρας: Ναι. Τους λέω: “Πάτε καλά; Το πολύ να έχω δέκατα, δεν χρειάζεται να πάμε νοσοκομείο”. Αλλά δεν το ρίσκαραν. Ήταν περίοδος που είχε μόλις ξεσπάσει η ιστορία με τον κορονοϊό στην Κίνα, τέλη του 2019. Με πήγαν στο νοσοκομείο, μου έκαναν εξετάσεις, μου έβαλαν ορό και όπως ήμουν ξαπλωμένος, ανοίγω το κινητό και βλέπω πως με έχουν ακολουθήσει 2.000 άτομα στο Instagram μέσα σε δύο ώρες. Κι όλοι είχαν usernames που τελείωναν σε “ιτς”, δηλαδή ήταν από Σερβία, Βοσνία, τέτοια.

Παναγιώτης Βαζαίος: Τι είχε συμβεί;

Γιάννης Σπαλιάρας: Ανακαλύπτω ότι εκείνη την ώρα, όσο εγώ ήμουν στο νοσοκομείο του Ιράν, η μεγαλύτερη σερβική εφημερίδα, η Telegraf, είχε κάνει αφιέρωμα σε μένα. Είχαν πάρει μια παλιότερη ελληνική συνέντευξή μου, την είχαν μεταφράσει και την είχαν αναδημοσιεύσει αυτούσια. Μιλούσα για τη ζωή μου, για ένα σίριαλ που είχα κάνει στο Μεξικό και στο τέλος έλεγα πως αυτό που μου έχει μείνει περισσότερο είναι τα ταξίδια, όχι οι περιπέτειες. Και άρχισα να λαμβάνω μηνύματα από γυναίκες από Σερβία, Βοσνία, Αλβανία, Σκόπια… από όλη την περιοχή. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Ήταν σοκ και χαρά μαζί. Είμαι στο Ιράν, είμαι Έλληνας και με διαβάζουν σε όλα τα Βαλκάνια.