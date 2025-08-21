Γιάννης Σπαλιάρας: Μια κυρία ερχόταν για μέρες έξω από το ξενοδοχείο και με παρακολουθούσε, ρωτούσε, έψαχνε να με βρει

Ένα περιστατικό όπου κλήθηκε να καλέσει την αστυνομία αποκάλυψε ο πρώην παίκτης του Survivor, Γιάννης Σπαλιάρας στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο.

Ο πρώην Survivor Γιάννης Σπαλιάρας μίλησε γενικότερα για τις φορές που έχει έρθει σε δύσκολη θέση από θαυμαστές.

Παναγιώτης Βαζαίος: Υπήρξε κάποιος ή κάποια που ξεπέρασε τα όρια; Γιατί, ειδικά με τα social media πλέον, βλέπουμε ότι και τα αγόρια είναι πιο εξωστρεφή, φλερτάρουν ανοιχτά, στέλνουν περίεργα μηνύματα κ.λπ.

Γιάννης Σπαλιάρας: Μου έχουν έρθει πολλά τέτοια. Τώρα δεν μου έρχεται κάποια συγκεκριμένη περίπτωση στο μυαλό με λεπτομέρειες, αλλά ναι, υπάρχουν.

Παναγιώτης Βαζαίος: Γενικά, όλοι εσείς που είστε μπροστά στις κάμερες, αντιμετωπίζετε συχνά τέτοιες καταστάσεις. Υπήρξε κάποιος ή κάποια που να επέμενε σε σημείο που να σε φέρει σε δύσκολη θέση;

Γιάννης Σπαλιάρας: Ναι, μου έχει συμβεί. Μάλιστα, έχει χρειαστεί να καλέσω και την αστυνομία. Ήταν μια κυρία που ερχόταν για μέρες έξω από το ξενοδοχείο που έμενα. Με παρακολουθούσε, ρωτούσε, έψαχνε να με βρει. Είχε αρχίσει να δημιουργεί πρόβλημα, όχι μόνο σε εμένα, αλλά και στο ξενοδοχείο.

Παναγιώτης Βαζαίος: Έμενε κι αυτή στο ίδιο ξενοδοχείο;

Γιάννης Σπαλιάρας: Όχι, ερχόταν απ’ έξω, συνέχεια. Κάθε μέρα. Εντάξει, φαινόταν ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Η αστυνομία μου πρότεινε να κάνω μήνυση, αλλά ειλικρινά δεν ήθελα να φτάσω ως εκεί. Υπήρχε εμφανές πρόβλημα, η γυναίκα είχε ανάγκη από βοήθεια. Τελικά σταμάτησε, αλλά μετά από αρκετό καιρό. Δεν ξέρω αν έβαλε μυαλό ή απλώς την απομάκρυνε η αστυνομία, πάντως μετά από κάποιο σημείο δεν εμφανίστηκε ξανά. Ήταν δύσκολη εμπειρία.