Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η τηλεόραση ήταν πάντα άγρια, δεν είναι τωρινό φαινόμενο

«Γνωρίζω για τη μείωση της ώρας στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, δεν νομίζω να μας επηρεάσει σε κάτι», αποκάλυψε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στην εκπομπή “Breakfast@star” και τον Πάνο Παπαδόπουλο έδωσε συνέντευξη ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και αυτή προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (10.02.2026). Ο ηθοποιός και παρουσιαστής μίλησε για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα», το «The quiz with balls», αλλά και το κόψιμο της εκπομπής του Κώστα Τσουρού.

«Τα γυρίσματα για το νέο τηλεπαιχνίδι ξεκινούν τον Μάρτιο στο Βέλγιο, δεν ξέρω ακόμα πότε θα προβληθεί», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είπε στη συνέχεια: «Πρόκειται για ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων με την ιδιορυθμία ότι αν απαντήσεις λάθος βουτάς στην πισίνα. Θα γυρίσουμε 13 επεισόδια. Δεν γνωρίζω αν θα με αντικαταστήσουν ο Δημήτρης Πανόπουλος με τη Μάρτζυ Λαζάρου όσο θα λείπω στο Βέλγιο, αλλά είναι το πιο πιθανό. Είμαι ευχαριστημένος που ο ΣΚΑΪ με εμπιστεύτηκε για τρίτο project», πρόσθεσε.

«Το “Όπου υπάρχει Ελλάδα” δεν έχει υποστεί κάποια αλλοίωση ως τώρα, συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Είναι ένα πρότζεκτ που πάει καλά και γι’ αυτό δεν το αλλάζουν. Η τηλεόραση ήταν πάντα άγρια, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Γνωρίζω για τη μείωση της ώρας στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, δεν νομίζω να μας επηρεάσει σε κάτι αυτό».