Χάρης Βαρθακούρης για Akyla: Δεν έχω δει ωραιότερη ελληνική συμμετοχή στη Eurovision

Ο Χάρης Βαρθακούρης έδειξε εντυπωσιασμένος από το θέαμα που παρουσίασε ο Akylas
Ο Χάρης Βαρθακούρης παρακολούθησε τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision και έδειξε εντυπωσιασμένος από την ελληνική συμμετοχή. Όπως έγραψε σε ανάρτησή της στο «Χ», ο Akylas απέδωσε τα μέγιστα επί σκηνής. Μέσα στις 7 λέξεις του καλλιτέχνη, συμπυκνώνεται η αισιοδοξία του ενόψει του Μεγάλου Τελικού το Σάββατο 16 Μαΐου.

Λίγο μετά την εμφάνισή του, ο Χάρης Βαρθακούρης έκανε μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο «X», τονίζοντας ότι στα χρόνια που παρακολουθεί τη Eurovision, «Δεν έχω δει ωραιότερη ελληνική συμμετοχή» όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

Ο Akylas παρουσίασε το «Ferto» μέσα σε μια ατμόσφαιρα αποθέωσης. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Φωκά Ευαγγελινού, η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα ψηφιακό παραμύθι που θύμιζε βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες.

Τον πλαισίωσαν τέσσερις μοναδικοί χαρακτήρες, τους οποίους ενσάρκωσαν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Το τραγούδι, σε σύνθεση των TEO.x3, papatanice και Aκύλα ο οποίος υπογράφει και τους στίχους μαζί με τον Ορφέα Νόνη αποτελεί μια βιωματική ιστορία που καταδικάζει την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, τονίζοντας την αξία της ευγνωμοσύνης.

Σημειώνεται ότι μετά από 21 χρόνια, ο Φωκάς Ευαγγελινός επανέφερε στη σκηνή την εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, ως ένα σύμβολο ενότητας μέσω της μουσικής. Το κοστούμι του Έλληνα τραγουδιστή έχει σχεδιάσει η Κλέλια Ανδράλη, τις μπότες του ο Χαράλαμπος Νικολάου, την καρδιά η Δώρα Κουρτέσσα και το χαρακτηριστικό σκουφί του είναι από τον Μπίλλυ Τουφεξή.

Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου όπου η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το τραγούδι «Jalla» θα διεκδικήσει το δικό της εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.

