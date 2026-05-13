Σάκης Κατσούλης για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor: Έχω ψαρέψει άπειρες ώρες σε αυτές τις θάλασσες

Ο Σάκης Κατσούλης ευχήθηκε περαστικά στον Σταύρο Φλώρο, που τραυματίστηκε σοβαρά στο Survivor την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο με συμπαίκτη του. Ο πρώην νικητής του ριάλιτι έγραψε πως στη θάλασσα που σημειώθηκε το ατύχημα, είχε βρεθεί και ο ίδιος στο παρελθόν. Κάθε φορά, όπως ανέφερε, εξιστορούσε την εμπειρία του τόσο στη Μαριαλένα Ρουμελιώτη όσο και στα υπόλοιπα άτομα που έμεναν τότε κοντά του.

Ο Σάκης Κατσούλης έγραψε όταν πληροφορήθηκε για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor: «Είναι πραγματικά ό,τι πιο συγκλονιστικό έχω ακούσει… Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου καλή αποκατάσταση στο παιδί αυτό και το καλύτερο δυνατό για την υγεία του!

Καλή δύναμη και ψυχική υγεία στην οικογένειά του… Οι προσευχές μας είναι μαζί σας. Το έχουμε ζήσει, έχουμε περάσει εκεί 13 μήνες από τη ζωή μας και νιώθουμε ακριβώς την κατάσταση…

Έχω ψαρέψει άπειρες ώρες σε αυτές τις θάλασσες εξιστορώντας στη γυναίκα μου και τους συμπαίκτες μας κάθε μέρα και μια νέα ιστορία! Καλή δύναμη επίσης σε όλους τους παίκτες και την παραγωγή που βρίσκονται στο νησί και βιώνουν αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, ο Μάνος Μαλλιαρός υπέστη νευρικό κλονισμό και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο.