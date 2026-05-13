Βίκυ Λέανδρος για Akyla: Ενθουσιάστηκα μαζί του, είναι καλό παιδί και πολύ καλός τραγουδιστής

H Βίκυ Λέανδρος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega και αναφέρθηκε τόσο στον Akyla όσο και στη φετινή της συμμετοχή στον Α’ ημιτελικό της Eurovision.

«Έχει αλλάξει τελείως η Eurovision. Έχει γίνει πιο show, με χορούς, με effects, όλο αυτό το show που γίνεται. Ήταν κάτι ιδιαίτερο και για μένα, έχω δει μεγάλες σκηνές γιατί τραγουδάω, αλλά ήταν κάτι το πολύ ιδιαίτερο» είπε η Βίκυ Λέανδρος.

Η ίδια δήλωσε ενθουσιασμένη με τον Akyla: «Γνώρισα τον Akyla εδώ στη Βιέννη, και είναι ένα πάρα πολύ καλό άτομο, καλό παιδί, πολύ καλός τραγουδιστής και ενθουσιάστηκα μαζί του. Κάνει καταπληκτικό show».

Σε ερώτηση, γιατί δεν έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, η ερμηνεύτρια απάντησε: «Η Ελλάδα δεν με ρώτησε, αλλιώς βεβαίως θα τραγουδούσα για την Ελλάδα. Αφού είναι η πατρίδα μου».

«Για εμένα είναι κάτι πολύ ωραίο η Eurovision, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Την πρώτη φορά που τραγουδούσα για το Λουξεμβούργο ήμουν 15 χρονών και φέτος θα τραγουδήσω το ίδιο τραγούδι με τότε, το οποίο είναι το “L’amour est bleu”», ανέφερε προ ημερών η Βίκυ Λέανδρος.