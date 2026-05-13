Το BBC για την εμφάνιση του Akyla στη Eurovision: Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι άλλου επιπέδου

Το BBC αποθεώνει το «Ferto» και σε άρθρο του επισημαίνει πως ο Akylas είχε την πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της βραδιάς, του Α’ Ημιτελικού της Eurovision. Οι Βρετανοί γράφουν για την εμφάνιση του καλλιτέχνη αλλά και για τις επιλογές του Φωκά Ευαγγελινού, που βοήθησαν ώστε να αναδειχθεί το κομμάτι.

Στο Instagram του ειδικού καναλιού του BBC για τη Eurovision, δημοσιεύτηκε το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, βίντεο με τον Akyla στη σκηνή της Βιέννης. Στη λεζάντα της δημοσίευσης αποθεώθηκε τόσο ο τραγουδιστής, όσο και το κομμάτι του: «Ferto! Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι άλλου επιπέδου. Ο Ακύλας τα δίνει όλα, και ακόμη περισσότερα, στην εμφάνισή του στον ημιτελικό».

Σε δημοσίευμα του BBC για τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision, η εμφάνιση του Έλληνα εκπροσώπου περιγράφεται ως μία από τις πιο φιλόδοξες της βραδιάς, με αναφορές στην ελληνική πολιτισμική ταυτότητα.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Ο Έλληνας τραγουδιστής, Ακύλας είχε την πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της βραδιάς, με αναφορές από την αρχαία ελληνική γλυπτική και την παράδοση του πλεξίματος έως και την πρώτη (και μέχρι στιγμής μοναδική) νίκη της Ελλάδας στη Eurovision, της Έλενας Παπαρίζου. Το τραγούδι του, το “Ferto”, αντιπαραβάλλει τον υλισμό της γενιάς των social media με τις δυσκολίες που βίωσε η οικογένειά του κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης του 2009-2018».

Η πρώτη χώρα που πέρασε στον τελικό είναι η Ελλάδα, ακολούθησε η Φινλανδία. Έπειτα πέρασε το Βέλγιο που δεν ήταν φαβορί. Αμέσως μετά πέρασε και η Σουηδία και στη συνέχεια η Μολδαβία. Στη συνέχεια πέρασαν το Ισραήλ και η Σερβία. Ακολούθησε η Κροατία και η Λιθουανία. Και τελευταία πέρασε η Πολωνία.

Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου όπου η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το τραγούδι «Jalla» θα διεκδικήσει το δικό της εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.