Γιατί ρε πατέρα – επόμενο επεισόδιο: Η Βιβή ξυπνάει στο νοσοκομείο και αρχίζει να θυμάται τι συνέβη το προηγούμενο βράδυ

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, Γιατί ρε πατέρα, έρχεται την Τρίτη 28 Απριλίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Η Βιβή ξυπνάει στο νοσοκομείο και αρχίζει να θυμάται τι συνέβη το προηγούμενο βράδυ, σε αντίθεση με την Αντιγόνη και τη Μαλεφιτσάκη που ξυπνάνε με τρελό hangover και θυμούνται ελάχιστα. Κι ενώ τα ίχνη του Μιχαήλου αγνοούνται, ο Νίκος με τη βοήθεια του Φώντα και του Τάσου, κρατάνε έγκλειστη τη Βιβή στο νοσοκομείο μέχρι να γίνει καλά. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1, Γιατί ρε πατέρα.

Γιατί ρε πατέρα: Τρίτη 28 Απριλίου 2026

25ο επεισόδιο: Η Βιβή ξυπνάει στο νοσοκομείο και αρχίζει να θυμάται τι συνέβη το προηγούμενο βράδυ, σε αντίθεση με την Αντιγόνη και τη Μαλεφιτσάκη που ξυπνάνε με τρελό hangover και θυμούνται ελάχιστα. Κι ενώ τα ίχνη του Μιχαήλου αγνοούνται, ο Νίκος με τη βοήθεια του Φώντα και του Τάσου, κρατάνε έγκλειστη τη Βιβή στο νοσοκομείο μέχρι να γίνει καλά.

Παράλληλα στο κομμωτήριο, η Μάγδα αναζητεί μάταια τον Μιχαήλο. Αποφασισμένη να λάβει τα μέτρα της, συμμαχεί με τον Ρουκάκα, ο οποίος αρχίζει να εκδηλώνει με έξτρα ρομαντικούς τρόπους το ενδιαφέρον του απέναντι στην Αντιγόνη, προκαλώντας όμως την έντονη ενόχληση του Ορέστη.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.