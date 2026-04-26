Ηλέκτρα – επόμενα επεισόδια: Η Δόμνα αποκαλύπτει στην Ηλέκτρα το μυστικό που έκρυβε μια ζωή

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις της ανατρεπτικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα». Όσα θα μεταδοθούν στα επεισόδια από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και την Παρασκευή 01η Μαΐου 2026, στις 19:00.

Ηλέκτρα – Δευτέρα 27 Απριλίου

Eπεισόδιο 131ο: Η Νεφέλη με τη βοήθεια της Δανάης αρχίζει να βρίσκει τον εαυτό της. Ο Μίμης δίπλα της δεν τολμά να της πει τι νιώθει. Θα ακολουθήσει επιτέλους τις εντολές του διοικητή του να της ανοιχτεί; Η Δανάη προσπαθεί να βγάλει τον Μπόγρη από το μυαλό της αλλά δεν την αφήνουν. Η Αλέκα δεν είναι σίγουρη για την κατάθεση στην αστυνομία παρά τον ενθουσιασμό της Μπέτυ. Ο κύβος όμως ερρίφθη και ο επιθεωρητής Μελετίου είναι στο δρόμο για την Αρσινόη. Η Ουρανία ρίχνει τα μούτρα της και κυνηγάει τον Βασίλη που τώρα έχει το καρπούζι έχει και το μαχαίρι. Η Μερόπη πιο ήσυχη για την κόρη της ανησυχεί για το μάτι της που χειροτερεύει, ενώ σκέφτεται τη δημαρχία αλλά ο Κυριάκος δεν την παίρνει σοβαρά. Η κατάσταση στο ναυπηγείο είναι δύσκολη, ο Νικόλας με τον Μπόγρη παλεύουν κρατώντας τον Βρεττό στα σκοτάδια αλλά ο Αλεβιζάτος βγάζει έναν καινούργιο άσσο από το μανίκι του. Ο Νικήτας εκτός εαυτού επισκέπτεται τη Δόμνα. Η κατάσταση με την Ηλέκτρα τον εξωθεί στα άκρα κάτι που τρομάζει την Ηλέκτρα αλλά δεν τολμά να μιλήσει. Τι σκοπεύει να κάνει ο γιατρός για να την εκδικηθεί;

Ηλέκτρα – Τρίτη 28 Απριλίου

Eπεισόδιο 132ο: Η παρουσία του επιθεωρητή της κοινωνικής υπηρεσίας της πρόνοιας φέρνει μεγάλη ένταση σε όλους. Η επιθετική και αρνητική στάση της Νεφέλης, απέναντί του, σε συνδυασμό με την εμπλοκή του Μίμη και του Μπόγρη, θα τον επηρεάσουν; Επίσης, η ψευδής κατάθεση της μικρής, τι θα τον κάνει ν’ αποφασίσει τελικά; Από την άλλη η Ηλέκτρα έχει χάσει τον κόσμο. Η συνάντηση με τη Δόμνα αποκαλύπτει ένα τρομερό μυστικό που έκρυβε μια ζωή. Ο Στέργιος που δεν γνωρίζει τίποτε απ’ όλα αυτά, λέει στην Ηλέκτρα πως έκανε πρόταση γάμου στη Μάρω. Η Ηλέκτρα διαλύεται περισσότερο, αλλά και ο Νικόλας είναι σε δεινή θέση. Με την θηλιά στον λαιμό. Γιατί όλοι οι προμηθευτές σφραγίζουν τις επιταγές τους. Ο Αλεβιζάτος συναντιέται με τον Ρένο και τον πατέρα του και βρίσκεται σε σφιχτό κλοιό. Μέσα σ’ αυτό το ζοφερό κλίμα, ο Νικόλας αποφασίζει να ξυπνήσει το τέρας της Αρσινόης.

Ηλέκτρα – Τετάρτη 29 Απριλίου

Eπεισόδιο 133ο: Νύχτα στο ναυπηγείο και το τηλέφωνο που χτυπά, φέρνει μια είδηση, που είναι ταυτόχρονα και προειδοποιητικό μήνυμα: ο Αλεβιζάτος είναι νεκρός, φαινομενικά, από καρδιακή προσβολή. Στην πραγματικότητα, τον δολοφόνησε ο Ιγνατιάδης κι ο Ρένος, ενημερώνει, χαμογελαστός, πως, αν δεν συμμορφωθούν, ο Βρεττός θα ‘ναι ο επόμενος. Οι κατηγορίες για κακομεταχείριση της μικρής Ηλέκτρας απειλούν να αφαιρέσουν την επιμέλεια από τη Νεφέλη κι εκείνη καταρρέει. Έτοιμη να καταρρεύσει είναι και η Ηλέκτρα, υπό τον φόβο της αποκάλυψης στον Στέργιο, ότι η Δόμνα ζει. Ο Νικήτας της προτείνει ένα χάπι, εκείνη, απελπισμένη, υποχωρεί και το παίρνει. Ο εφιάλτης που θα δει στον ύπνο της, μοιάζει σαν αφετηρία, καινούργιας τραγωδίας. Η Ναταλί αποφασίζει να εγκαταλείψει τον Νικόλα, αφού εκείνος δεν εγκαταλείπει το ναυπηγείο. Την ίδια στιγμή, ένας κλητήρας παραδίδει ένα έγγραφο στα γραφεία. Ένα έγγραφο κατάσχεσης. Φίλοι και σύμμαχοι, προσπαθούν να πείσουν τον επιθεωρητή πως πίσω από την καταγγελία για παραμέληση της μικρής Ηλέκτρας κρύβεται η πλεκτάνη της Μάρκαρη. Αποδείξεις, όμως, δεν υπάρχουν. Ο Μίμης παραμονεύει και βλέπει την Αλέκα να φτάνει στο σπίτι της Μπέτυ. Θα καταφέρουν οι κινήσεις του, να αποκαλύψουν την αλήθεια; Κι ενώ η εγγονή της κινδυνεύει, η Ηλέκτρα, πηγαίνει να βρει τη μητέρα της. Χτυπά και ξαναχτυπά μανιασμένη. Η Δόμνα, όμως, είναι άφαντη.

Ηλέκτρα – Πέμπτη 30 Απριλίου

Eπεισόδιο 134ο: α μεγάλα κύματα και οι φουρτούνες χτυπάνε, αυτή τη φορά, αδυσώπητα το ναυπηγείο. Ο Νικόλας παλεύει να βρει μια άκρη και ψάχνει τον εαυτό του πάνω από το μνήμα της Αγνής. Ο Βασίλης δεν καταθέτει εύκολα τα όπλα, ενώ ο Κωνσταντής με την Ουρανία δεν ξέρουν τι να κάνουν για να βοηθήσουν. Ο Ιάσονας έχει πλέον στα χέρια του τα πειστήρια της απάτης της Μπέτυς και ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις διαδικασίες, όταν η μικρή Ηλέκτρα ζητάει να του μιλήσει, για να του πει κάτι που δεν θέλει να το αναφέρει σε κανέναν άλλο. Κι όσο περιμένουν την άφιξη του Ιάσονα στο σπίτι τους, η Νεφέλη αγωνιά ακόμη περισσότερο για την έκβαση, καθώς, για πρώτη φορά, η Ηλέκτρα την είπε «μαμά». Η Ηλέκτρα παλεύει με τη μεγάλη εξομολόγηση της Δόμνας και ο Νικήτας της προσφέρει χάπια για να την ηρεμήσει. Η Μάρω όμως, νιώθει ζωντανή ξανά και τρέχει στον Στέργιο για να του αποκαλύψει την δική της αλήθεια. Θα καταφέρουν οι δυο τους να είναι μαζί; Και, ποιος είναι άραγε ο μυστηριώδης άντρας, που δέχεται μια σφαίρα στον μηρό;

Ηλέκτρα – Παρασκευή 01 Μαΐου

Eπεισόδιο 135ο: Ο Νικόλας είναι αποφασισμένος να μην αφήσει τίποτα στο ναυπηγείο για τις τράπεζες. Μαζί με τον Κωνσταντή και τον Κυριάκο βάζουν μπρος ένα παράτολμο σχέδιο παρά τις αντιρρήσεις του Μπόγρη. Τι θα γίνει αν το μάθει ο Βρεττός; Η Μάρκαρη και η Αλέκα βρίσκονται στα χέρια της δικαιοσύνης αλλά η Νεφέλη πρέπει να αντιμετωπίσει τις αμφιβολίες του επιθεωρητή Μελετίου. Ο Μίμης της συμπαραστέκεται αλλά η εξομολόγηση της Νεφέλης τον αναγκάζει να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Ο Μπόγρης ανακοινώνει στη Δανάη πως φεύγει οριστικά, ενώ ο Παύλος βιάζεται να επιστρέψει. Ο Στέργιος μαζεύει τα παιδιά του και τους ανακοινώνει το γάμο του με τη Μάρω. Τι θα κάνει η Ηλέκτρα; Θα μιλήσει; Η Δόμνα στο μεταξύ προσπαθεί μάταια να δει τον Πασχάλη στο ίδρυμα, ενώ κινδυνεύει να αποκαλυφθεί η αλήθεια από τον τραυματισμένο Αναστάση.

Συντελεστές

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ