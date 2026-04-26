Ετεοκλής Παύλου: «Είδα ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε ραδιοφωνικά αυτό που δε θέλει να βλέπει τηλεοπτικά»

Ο παρουσιαστής Ετεοκλής Παύλου, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και αναφέρθηκε στα νούμερα τηλεθέασης, το δικό του τηλεοπτικό μέλλον με την Ελένη Χατζίδου αλλά και στην κόντρα Αρναούτογλου – Ουγγαρέζου.

Για τα νούμερα τηλεθέασης και τον τρόπο καταμέτρησής τους, ο Ετεοκλής Παύλου είπε: «Υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός για το τι αποτυπώνεται τελικά στα νούμερα τηλεθέασης. Καλώς ή κακώς όμως αυτός είναι ο μπούσουλας και με αυτόν πορευόμαστε. Από εκεί και πέρα πρέπει άλλοι άνθρωποι, πιο ειδικοί στον χώρο, να κάτσουν να ασχοληθούν με αυτό και να δουν τι πραγματικά συμβαίνει…».

Για τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ που αφορούν το δικό του μέλλον και της Ελένης Χατζίδου στο «Breakfast @Star» είπε: «Συζητήσεις με το κανάλι δεν έχουν γίνει ακόμα. Θα έρθει η στιγμή που θα καθίσουμε, θα κάνουμε μια συζήτηση με το κανάλι και θα δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα πορευτούμε.

Καταλαβαίνω ότι το τηλεοπτικό ρεπορτάζ για τους πρωταγωνιστές καμιά φορά μπορεί να είναι άβολο, όμως είναι απολύτως κατανοητό και σεβαστό και σε καμία περίπτωση δε με ενοχλεί ποτέ το τηλεοπτικό ρεπορτάζ».

Τέλος, αναφορικά με την ραδιοφωνική κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Γρηγόρη Αρναούτογλου και Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε, «ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι ένας από τους καλύτερους παρουσιαστές και αναμφισβήτητα ο πιο πετυχημένος μέσα στα χρόνια. Είδα όμως, ότι ραδιοφωνικά έκανε αυτό που δε θέλει να βλέπει τηλεοπτικά.

Πολλές φορές έχει πει ότι αυτό που τον ενοχλεί είναι η αυτοαναφορικότητα και ο διάλογος και η ίντριγκα μεταξύ παρουσιαστών τηλεοπτικά, το έκανε στο ραδιόφωνο… Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά σε μια μάχη, είτε κερδίσεις είτε χάσεις, τελικά χαμένος είσαι».