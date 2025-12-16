Γιώργος Αγγελόπουλος: Πέρασε από το μυαλό μου να παρουσιάσω το Survivor όταν μου το πρότειναν

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15-12-2025) και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την οικογένειά του, τα επαγγελματικά σχέδια που κάνει και τον τρόπο που διαχειρίζεται την δημοφιλία. Δίπλα του βρίσκεται διαρκώς η σύζυγός του, Δήμητρα Βαμβακούση, με την οποία μοιράζεται σκέψεις και όνειρα.

Μιλώντας για τη μονάκριβη κόρη του, ο Γιώργος Αγγελόπουλος σημείωσε στο «The 2night Show» ότι: «Είναι ευλογημένο παιδάκι. Σίγουρα ένα άλλο κεφάλαιο για εμένα, είναι 21 μηνών. Τον τρόπο σκέψης μου και τη ζυγαριά στα πράγματα, την άλλαξε. Σκέφτεσαι διπλά και τριπλά, έχεις ευθύνη να μεγαλώσεις έναν άνθρωπο και παράλληλα τη γλύκα που σου φέρνει ένα παιδί.

Έχω αλλάξει πολλά πράγματα για την μπέμπα μας και τη Δήμητρα, γιατί και αυτή είναι βράχος δίπλα σε αυτό που λέγεται ανατροφή παιδιού. Η κόρη μας είπε λέξεις και περπάτησε σχετικά γρήγορα για την ηλικία της. Είπε πρώτη φορά “μπαμπά” γύρω στον χρόνο. Τρελάθηκα».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη Δήμητρα Βαμβακούση λέγοντας πως «Μένουμε στη Σκιάθο περισσότερο. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις στην Αθήνα, κυρίως εγώ, αλλά πηγαινοερχόμαστε όσο μπορούμε, γιατί δραστηριοποιούμαστε και οι δύο στο νησί. Ετοιμάζουμε για το καλοκαίρι έναν χώρο εστίασης.

Μας αρέσει η Σκιάθος και να είμαστε με το παιδί. Έχουμε αλλάξει πολλά πράγματα για να έχουμε χρόνο με το παιδί. Δεν είχα σαν δεδομένο ότι η Δήμητρα θα με ακολουθήσει μόνιμα στη Σκιάθο, αλλά είχα τη χαρά να της αρέσει το νησί.

Προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες αναζωογονητικές ενέσεις εκτός νησιού. Δεν είναι όλα ρόδινα. Γνωριζόμασταν λίγο καιρό, ήρθε το παιδί, γάμοι κλπ. Τώρα προσπαθούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο να ζήσουμε στη Σκιάθο».

Επιπλέον, ο Ντάνος, σημείωσε ότι «Δεν είχα αυτοσκοπό να ασχοληθώ με την τηλεόραση. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που ήρθαν και δεν ήθελα να τις ακολουθήσω. Τελικά καταφέραμε να υλοποιήσουμε το “MCP WARRIOR” και μόλις ολοκληρωθεί θα πάω γρήγορα στη Σκιάθο. Έχει περάσει ένας και πλέον χρόνος από το τελευταίο σίριαλ που έπαιξα. Υπήρξαν προτάσεις αλλά δεν μπορούσα να φύγω, γιατί ήμασταν στη Σκιάθο χωρίς βοήθεια.

Τότε δεν είχαμε την πεθερά μου και δεν μπορούσα να ζω εδώ και η Δήμητρα στη Σκιάθο με το παιδί. Όταν ένας άνθρωπος σε ακολουθεί, οφείλεις να είσαι δίπλα του. Αλλάζεις κάποιες αποφάσεις σου. Δεν ΄χω παράπονο από τις προτάσεις που δέχομαι. Το αντιμετώπισα και αντιμετωπίζω με σοβαρότητα, οπότε αν κάποιος με σκεφτεί θα το συζητήσω αλλά με προϋποθέσεις».

Όσον αφορά το Survivor, o Γιώργος Αγγελόπουλος δήλωσε ότι «Πέρασε από το μυαλό μου να παρουσιάσω το Survivor όταν μου το πρότειναν πριν από περίπου 4 χρόνια, μικρή συζήτηση στη διάρκεια, γιατί από ένα σημείο και μετά ήθελαν από πλευράς τους να συμμετέχω ως παίκτης για μένα ήταν ξεκάθαρο δεν υπήρχε περίπτωση. Το θέμα της αντοχής δεν πέρασε από το μυαλό μου ούτε ήταν ο λόγος που αρνήθηκα. Αισθάνομαι πάρα πολύ γεμάτος και ευγνώμων για αυτό που έζησα, που επιτεύχθηκε και το μετά, ως προς το τι ευκαιρίες μου δόθηκαν, που δεν σκέφτηκα ποτέ. Είναι αρκετό».

«Με γοήτευσε πολύ και οι δημοφιλία και οι προτάσεις. Ήταν μια καινούργια συνθήκη που δεν είχα φανταστεί αλλά ευτυχώς αρνήθηκα κάποια πράγματα. Θέλω να ζήσω περισσότερο στη Σκιάθο, γιατί για εμένα έχει σημασία αυτό, δεν είναι κριτήριο τα χρήματα» είπε καταληκτικά ο Γιώργος Αγγελόπουλος.