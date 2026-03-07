Media

Γιώργος Αμούτζας: Όταν έπαιζα στον Σασμό, ήρθαν Κρητικοί σε ένα καφέ και μου είπαν «τώρα έχεις μπλέξει άσχημα»

«Το έκαναν πειστικά, δεν τρόμαξα αλλά είχε πλάκα», θυμάται ο Γιώργος Αμούτζας
Γιώργος Αμούτζας
Ο ηθοποιός Γιώργος Αμούτζας / πηγή φωτογραφίας Alpha

Για την επερχόμενη συμμετοχή στον νέο κύκλο στο «Your face sounds familiar» του ΑΝΤ1, καθώς και για τη διαχείριση στις εκδηλώσεις θαυμασμού μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Αμούτζας στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha.

«Θα μ’ άρεσε πολύ να βρεθώ στο ”Your face sounds familiar”», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο Γιώργος Αμούτζας και πρόσθεσε:

«Είναι ένα σόου που το λατρεύω, το εκτιμώ και ξέρω λόγω της Τάνιας (σ.σ. Μπρεάζου), που το ‘χει κερδίσει, ότι γίνεται φοβερή δουλειά. Μου ‘χει δώσει μάλιστα πολλές συμβουλές αλλά δεν λέω τίποτα. Είναι η προπονήτρια μου και δεν το μοιράζομαι».

«Στα χρόνια του ”Σασμού” είχα πολλές πλάκες στον δρόμο, καθημερινά. Κόσμος μου φώναζε από τα δίπλα αυτοκίνητα, στην κίνηση, “ο Μαθιός ήταν, ο Μαθιός το ‘χει κάνει και ο Μανώλης το ξέρει”. «Είχαμε ένα επεισόδιο στο οποίο είχα πυροβολήσει τον Μαθιό και θυμάμαι ότι ένα περιστατικό σε ένα καφέ».

 

«Πραγματικά είχε πλάκα γιατί ήρθαν Κρητικοί να μου πουν ”τώρα, έχεις μπλέξει άσχημα”. Το έκαναν, όμως, πειστικά. Δεν τρόμαξα αλλά είχε πλάκα, γιατί είχε κόσμο και το έβλεπε και κατά κάποιο τρόπο συμμετείχε όλο το καφέ στην πλάκα», συμπλήρωσε, επίσης, ο Γιώργος Αμούτζας στον Alpha.

