Λάμπρος Κωνσταντάρας: Πέντε άνθρωποι μίλησαν για τη συμπεριφορά μου, σαν να ήταν συντονισμένο

«Μια εκπομπή που παίζει τώρα απέναντι το τροφοδότησε», αποκάλυψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας που πρόσφατα βρέθηκε στο επίκεντρο, με αφορμή κάποιες δηλώσεις της Ντέπυς Γκολεμά για τη συμπεριφορά του.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βρέθηκε την Πέμπτη (07.05.2026) ως καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno», για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με τη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

«Ήταν μια καλή τηλεοπτική χρονιά η φετινή», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε στη συνέχεια για όσα ακούστηκαν τον τελευταίο καιρό σχετικά με τη συμπεριφορά του: «Αυτό άρχισε να τροφοδοτείται από μια εκπομπή απέναντι. Στεναχωρήθηκα, δεν χάρηκα τίποτα εκεί που πήγα. Ξαφνικά μέσα σε τρεις μέρες βγήκαν πέντε άνθρωποι και υποψιάστηκα, σαν να ήταν συντονισμένο. Μίλησαν για τη συμπεριφορά μου χωρίς κάτι συγκεκριμένο, μίλησαν με μία ασάφεια.

Ήταν σχόλια ότι “είμαι αγενής, κακό παιδί, ότι κάνω τους συνεργάτες μου να κλαίνε και ότι καβάλησα και το καλάμι”. Στην τηλεοπτική κριτική είμαι πολύ δεκτικός, στην κριτική της ηθικής και του χαρακτήρα δεν είμαι, ειδικά από ανθρώπους που δεν με ξέρουν».

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε επίσης: «Αυτό το τσουβάλιασμα το έχω δει σε δύο εκπομπές, η μία είναι τώρα απέναντι και η άλλη είναι πολύ πρωινή, ότι δεν μιλάει με την Ιωάννα, δεν μιλάει με τον έναν, δεν μιλάει με τον άλλον, άρα δεν γίνεται όλοι να κάνουν λάθος».

Σημειώνεται ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βρέθηκε στο επίκεντρο όταν η Ντέπυ Γκολεμά είχε αναφέρει πως έχει την πληροφορία ότι ο δημοσιογράφος «δεν είναι τόσο καλό παιδί όσο φαίνεται».