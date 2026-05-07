Πάνος Σόμπολος: «Εύχομαι στη Σία Κοσιώνη όπου κι αν πάει, να αφήσει το στίγμα της, όπως το άφησε στον ΣΚΑΪ»

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Γιώργο Βιολέντη παραχώρησε ο Πάνος Σόμπολος, ο οποίος απάντησε για τον Νίκο Στραβελάκη, αλλά και τη Σία Κοσιώνη.

«Δεν γνωρίζω κάτι για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΙ, δεν έχω μιλήσει μαζί της», είπε αρχικά ο Πάνος Σόμπολος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πάνος Σόμπολος είπε στη συνέχεια: «Εύχομαι όπου κι αν πάει, να αφήσει κι εκεί το στίγμα της, όπως το άφησε στον ΣΚΑΙ που δούλεψε τόσα χρόνια και πρόσφερε τόσα πολλά στο κανάλι».

Για τον Νίκο Στραβελάκη, ο Πάνος Σόμπολος απάντησε: «Είναι δραστήριος, κυνηγάει πάρα πολύ τη δουλειά. Οπωσδήποτε του ταιριάζει μια διευθυντική θέση».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γρηγόρη Μελά, η Λένα Φλυτζάνη, είναι το πρόσωπο που θα στηρίξει και θα επενδύσει ο ΣΚΑΪ για να γίνει η οικοδέσποινα στο καθημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη.