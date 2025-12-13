Γιώργος Καπουτζίδης: H αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου και η άφιξη του Κωστή Μαραβέγια στο «Τhe Voice»

Ένα απόσπασμα από το νέο επεισόδιο του «The Voice» προβλήθηκε νωρίτερα στη «μικρή οθόνη» και σε αυτό ο Γιώργος Καπουτζίδης κάνει αναφορά στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η Έλενα Παπαρίζου αλλά και τον Κωστή Μαραβέγια που πήρε εκτάκτως τη θέση της στον μουσικό διαγωνισμό.

Το βράδυ του Σαββάτου (13.12.2025) θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο των Battles του «The Voice» και η εκπομπή «Weekend Live» μετέδωσε ένα απόσπασμα. Σε αυτό, φαίνεται ο Γιώργος Καπουτζίδης να ανακοινώνει on air ότι η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ ταυτόχρονα καλωσόρισε και τον Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος πήγε με χαρά να βοηθήσει ώστε να συνεχιστούν τα γυρίσματα του σόου αυτή τη δύσκολη στιγμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Λίγες ώρες πριν από το γύρισμα αυτού του επεισοδίου, των τελευταίων “Battles”, η Έλενα μας αισθάνθηκε μία αδιαθεσία, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πολλές σκέψεις πέρασαν στο τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να ακυρώσουμε, είχε έρθει όμως τόσος κόσμος, γιατί έχουν έρθει διαγωνιζόμενοι από όλη την Ελλάδα αλλά και από την Κύπρο σήμερα.

Έχουν κάνει τις πρόβες τους, τους έχουν βγάλει εισιτήρια, έχουν κλείσει τις διαμονές τους. Οπότε σκεφτήκαμε “φίλοι είμαστε, οικογένεια είμαστε, τόσα χρόνια εδώ πέρα, μήπως πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός φίλου;”.

Και επειδή οι φιλίες που φτιάχτηκαν εδώ στο “The Voice” πραγματικά είναι αληθινές, υπάρχει ένας φίλος που τον καλέσαμε στο τηλέφωνο, είπε “ναι, θα έρθω για την Έλενα, θα έρθω για σας, θα έρθω για το παιχνίδι” και έρχεται λοιπόν στη θέση της Έλενας ο τρεις φορές νικητής του παιχνιδιού!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί η αγάπη αυτό κάνει, η μουσική αυτό κάνει, η αγάπη ενώνει, η μουσική είναι αγάπη, είναι μοίρασμα… Θέλω λοιπόν ένα πολύ πολύ δυνατό χειροκρότημα, σε έναν άνθρωπο που είναι πραγματικός φίλος, λάτρης της μουσικής, λάτρης του παιχνιδιού, είναι ο υπέροχος κύριος Κωστής Μαραβέγιας», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης στην έναρξη του επεισοδίου, το οποίο θα μεταδοθεί απόψε στον ΣΚΑΪ.

«Για να το ξεκινήσουμε απ’ την Έλενα, “Έλενα γίνε γρήγορα καλά, σ’ αγαπάμε πολύ”», είπε αμέσως μετά ο οικοδεσπότης του μουσικό τάλεντ σόου.