Γιώργος Λάγιος: «Είναι ευκαιρία της Ελίνας Παπίλα να αποδείξει αυτό που δεν μπορούσε»

Για την πρώην συνεργάτιδα του, Ελίνα Παπίλα αναφέρθηκε ο Γιώργος Λάγιος στις νέες δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star στο STAR.

«Η τηλεοπτική επιστροφή της Ελίνας Παπίλα δεν είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λάγιος, ο οποίος μάλιστα αποκάλυψε πως έχει κάνει ορισμένες συζητήσεις για να συνεχίσει στην τηλεόραση, χωρίς ωστόσο να έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλάει για δυο τελείως διαφορετικά πράγματα.

«Έχω κάποιες συζητήσεις για τηλεόραση αλλά κολλάει είτε στο περιεχόμενο, που εγώ δεν μπορώ να έχω έλεγχο, είτε στο μπάτζετ. Δηλαδή είτε θα μου ελέγχεις το περιεχόμενο και θα έχω πολύ μεγάλο μπάτζετ είτε θα ‘χω πολύ μικρό μπάτζετ αλλά θα με αφήνεις να λέω ό,τι θέλω. Δεν μπορούμε να το βρούμε αυτό ακόμα» για να προσθέσει: «Συζητάω δυο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι για να είμαι μόνος μου, που εκεί τσακωνόμαστε συνέχεια για το περιεχόμενο και το άλλο είναι με συνεργάτες που να μην είμαι εγώ ο επικεφαλής».

Όσον αναφορά την Ελίνα Παπίλα ο γνωστός ψυχολόγος υπογράμμισε:

Η τηλεοπτική επιστροφή της Ελίνας Παπίλα δεν είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ και παράξενο. Η Ελίνα είναι καλή αλλά θεωρώ ότι τώρα αυτό θα της ταιριάζει περισσότερο και είναι ευκαιρία της να αποδείξει αυτό που δεν μπορούσε να αποδείξει στα προηγούμενα».