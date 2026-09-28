Γιώργος Λιάγκας για Γιώργο Μαζωνάκη: «Τα πόδια του ήταν σαν να είναι μπουκάλες υγραερίου»

Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε μία νέα αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη και την κατάσταση της υγείας του τις τελευταίες ημέρες της ζωής του γνωστού τραγουδιστή.

Τη Δευτέρα (28.09.2026) ο παρουσιαστής της εκπομπής «Το πρωινό» αποκάλυψε on air ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα στα πόδια του, καθώς ήταν πολύ πρησμένα. Υπογράμμισε μάλιστα ο Γιώργος Λιάγκας ότι αυτός ήταν ο λόγος που ο καλλιτέχνης έπαιρνε διουρητικά χάπια.

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«Ο Γιώργος πήγαινε για μπάνιο καλοκαίρι χειμώνα στο Καβούρι. Είναι αποκάλυψη αυτό που κάνουμε τώρα. Ακούγεται για πρώτη φορά. Πήγαινε για μπάνιο λοιπόν στο Καβούρι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εκεί λοιπόν πήγαινε με ένα φίλο του, κολλητό. Και έχουν βγάλει και φωτογραφίες. Δηλαδή από αυτό που σας λέω υπάρχει και ντοκουμέντο, γιατί εκείνη τη μέρα έβγαλε και φωτογραφίες. Όπως στο ντοκουμέντο αυτό το φωτογραφικό, τα πόδια του Γιώργου είναι σαν να είναι μπουκάλες υγραερίου. Το λέω για πρώτη φορά αυτό. Το ήξερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Τα πόδια του Γιώργου ήταν πρησμένα, ειδικά από τη γάμπα και κάτω. Δεν ξεχώριζε η γάμπα από τον αστράγαλο. Η γάμπα με τον αστράγαλο μέχρι το πέλμα ήταν ενιαίο. Ένα πράγμα σαν μπουκάλι, ένα πρήξιμο τεράστιο», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Του λέει λοιπόν ο φίλος του εκείνη την ημέρα “Ρε Γιώργο, τι γίνεται;”. Και απαντάει ο Γιώργος “Άστα να πάνε. Έχω κατακράτηση υγρών και παίρνω διουρητικά για να μου φύγει το πρήξιμο από τα πόδια”», πρόσθεσε.

«Και σας λέω εκείνη τη μέρα έβγαλαν και φωτογραφίες στην παραλία, όχι τα πόδια, και φαίνεται σε αυτούς που έχουν δει τη φωτογραφία ότι τα πόδια του Γιώργου είναι τούμπανο», είπε ακόμα.

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«Ρωτώ λοιπόν εγώ, κύριε υπνοθεραπευτά και κυρία γιατρέσα, έρχεται ένας ασθενής που λέτε μόνοι σας ότι χάνει τα λόγια του, είναι μπερδεμένος, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος…. Έρχεται με τα πόδια τούμπανο, τούμπανο τα πόδια, και σας λέει ότι παίρνει και διουρητικά. Τι κάνουν τα διουρητικά; Εγώ δεν είμαι γιατρός, κανείς δεν είναι γιατρός. Το απλό τι κάνει; Νιαού, νιαού. Ρίχνουν την πίεση. Έρχεται λοιπόν με πίεση πεσμένη επειδή παίρνει διουρητικά. Τη δεύτερη μέρα του κάνεις, κυρία μου, πώς το λένε, την υδροθεραπεία; Του ρίχνεις κι άλλο την πίεση και του λες για να του πάρεις τα έξι χιλιάρικα. Μην τα χάσουμε. Επειδή αμφιταλαντευόταν, του λέει “έλα τώρα” fast track γρήγορα να του τα πάρουμε τώρα που είναι το ψάρι που τρεμοσβήνει. Και τον στέλνετε την άλλη μέρα να κάνει και την άλλη θεραπεία, όπου τελικά άσχετοι του δώσατε υπνωτικό που δεν έπρεπε.

Δεν είχατε απινιδωτή. Δεν ξέρατε τι σας γίνεται. Δεν ξέρατε τι είναι το αντίδοτο. Παίρνατε τηλέφωνο να ρωτήσετε τι γίνεται. Γιατροί ιατρική από τηλεφώνου. Έτσι κάνουμε και εμείς τους γιατρούς. Παίρνουμε τηλέφωνο, πες μας να κάνουμε. Και το στείλατε το παιδί αδιάβαστο. Με 145 ευρώ στην τσέπη, γιατί μάλλον είχε πληρώσει από πριν», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.