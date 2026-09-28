Η σειρά «Μια γυναίκα», με τη Δανάη Παππά, κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Alpha, με τίτλο «Μια γυναίκα» και πρωταγωνίστρια τη Δανάη Παππά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 22:00.

Πρόκειται για μία δυνατή ιστορία για μια γυναίκα που παρά τις αντιξοότητες που συνάντησε στη ζωή της δεν λύγισε, για χάρη των παιδιών της. Η Δανάη Παππά στη νέα σειρά του Alpha υποδύεται τη Μαρίνα, που έμεινε ξαφνικά μόνη της και προσπαθεί να επιβιώσει με κάθε τρόπο.

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Σύμφωνα με την υπόθεση, η Μαρίνα, μετά τον απροσδόκητο χαμό του συζύγου της Νίκου, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα. Μόνη πλέον, αναλαμβάνει να μεγαλώσει τα δύο μικρά παιδιά τους, προσπαθώντας να διαχειριστεί την καθημερινότητα, το πένθος και τις αυξημένες ευθύνες.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, ανθρώπους που δοκιμάζουν τις αντοχές της και καταστάσεις που την αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσει την πορεία της. Η νέα δραματική σειρά υπόσχεται έντονες στιγμές συγκίνησης με την βαθιά ανθρώπινη ιστορία της… γιατί η ίδια η ζωή γράφει τις πιο δυνατές ιστορίες.

Συντελεστές

Σενάριο: Δώρα Μασκλαβάνου

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Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης, «Μια Γυναίκα» Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος Ερμηνεία: Μαρία Παπαγεωργίου

Πρωταγωνιστούν: Δανάη Παππά, Ελισάβετ Μουτάφη, Βασίλης Μαγουλιώτης, Θάνος Λέκκας, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Γιώργος Ζυγούρης, Δανάη Βασιλοπούλου, Ηλίας Βαλάσης, Νικολέτα Καρρά. Στο ρόλο του Κωστή, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

Παραγωγή: Primavisione

Είναι βασισμένη στην επιτυχημένη ιαπωνική σειρά «Woman»