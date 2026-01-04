Γιώργος Λιάγκας για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος

Γιώργος Παπαδάκης και Γιώργος Λιάγκας συνεργάστηκαν επί σειρά ετών στον ΑΝΤ1, με τον παρουσιαστή της εκπομπής «Το Πρωινό» να κάνει την πρώτη του ανάρτηση, λίγο μετά την είδηση για τον θάνατο του 74χρονου δημοσιογράφου.

Ο Γιώργος Λιάγκας γράφει πως είναι συγκλονισμένος. Για εκείνον, όπως επισημαίνει, ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν φίλος και δάσκαλος. Μια «σταθερά» για όλους τους εργαζόμενους στον ΑΝΤ1. Ένας επαγγελματίας που βρισκόταν δίπλα στους συνεργάτες του.

«Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος. Δεν υπάρχουν λόγια. Η απώλεια είναι τεράστια για τη δημοσιογραφία, για την ελληνική τηλεόραση, για τον ΑΝΤ1. Για μένα όμως είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και προσωπικό.

Έχασα έναν φίλο, έναν δάσκαλο, έναν άνθρωπο–παράδειγμα. Έναν επαγγελματία δουλευταρά, με αρχές, με ήθος, με ευθύνη απέναντι σε αυτό που έκανε και σε αυτούς που συνεργαζόταν μαζί του.

Ήταν σημείο αναφοράς για όλους μας. Μια σταθερά. Ένας άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει να αντέχεις, να στέκεσαι όρθιος, να σέβεσαι τη δουλειά και το κοινό.

Είμαι συντετριμμένος. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας στην ανάρτησή του.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ένιωσε αδιαθεσία το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026) και έχασε τις αισθήσεις του ενώ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή μετά το έμφραγμα που υπέστη. Δεν τα κατάφεραν και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατος του παρουσιαστή.