Media

Γιώργος Λιάγκας: Κυβερνητικά στελέχη ζήτησαν την απόλυσή μου, είμαι περήφανος για τη δουλειά μου

«Άνθρωποι πολύ πιο πάνω από εμένα στον ΑΝΤ1, δεχόντουσαν πολλά μηνύματα από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη να σταματήσω την κριτική στην κυβέρνηση, στον Καραμανλή ή τον Μητσοτάκη»
Γιώργος Λιάγκας
Ο Γιώργος Λιάγκας κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών και τόνισε πως το πρώτο διάστημα μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΝΤ1, δέχονταν πιέσεις από μέλη της κυβέρνησης, με στόχο να προχωρήσουν στην απόλυσή του. Αιτία, όπως ανέφερε ο παρουσιαστής το πρωί της Πέμπτης (15-01-2026) μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», η κριτική που ασκούσε στον Κώστα Καραμανλή και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε περήφανος για τη δουλειά του και ικανοποιημένος από τη στάση που κράτησαν οι ιθύνοντες του ΑΝΤ1, απέναντί του. Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, είχε απόλυτη ελευθερία να σχολιάζει τα γεγονότα και ποτέ δεν του ζητήθηκε να φιλτράρει τις απόψεις του.

«Θα πω κάτι που δεν έχω ξαναπεί ποτέ. Όταν ξεκίνησε η ιστορία των Τεμπών και ως γονιός το πήρα πολύ προσεκτικά. Και έβγαινα καθημερινά στην εκπομπή, στη μισή έκλαιγα μαζί με τους γονείς. Δεν κοιμόμουν τα βράδια. Και στην άλλη μισή εκπομπή ξέσκιζα τον Καραμανλή και τον Μητσοτάκη. Άνθρωποι πολύ πιο πάνω από εμένα στον ΑΝΤ1, δεχόντουσαν πολλά μηνύματα από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη να σταματήσω την κριτική στην κυβέρνηση, στον Καραμανλή ή τον Μητσοτάκη. Μάλιστα, κάποια κυβερνητικά στελέχη ζήτησαν την απόλυσή μου», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Προς τιμήν του ο σταθμός με άφησε ελεύθερο και είμαι υπερήφανος για τη δουλειά που κάνω. Και μόνο που οι γονείς που έλεγαν ότι είναι με τα αντικαταθλιπτικά, και ακούνε τον Λιάγκα να φωνάζει, μήπως φωνάζουν κι αυτοί μαζί. Πολύ πριν μπουν οι αριστερούληδες να κάνουν αντιπολίτευση.

Στην πορεία ήρθε το εύρημα για το παράνομο φορτίο που κουβαλούσε το τρένο. Είπα ότι κάνουν ένα λάθος! Έβαλαν ένα υγρό που είτε θα τινάξει στον αέρα την κυβέρνηση είτε εσάς. Αν δεν υπήρχε ή δεν μπορείτε να το αποδείξετε, θα φανεί ο Μητσοτάκης μάγκας. Τότε βγήκατε όλοι και είπατε ότι ο Λιάγκας στηρίζει Μητσοτάκη, όταν το Μαξίμου ζήτησε την απόλυσή μου.

Τώρα που έρχονται αυτά τα κ@λ@λεφτά και διαλύουν μια και καλή όλο το αφήγημα του συλλόγου των Τεμπών, γιατί τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Όταν τσακώνεστε για τα λεφτά, δεν παίρνω θέση! Δεν με ενδιαφέρει ειλικρινά. Θα σταματήσω τη συμμετοχή μου, θα το βλέπω δημοσιογραφικά.

Δείτε πραγματικά ποιος έχει προσφέρει σε αυτή την ιστορία. Εγώ κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ! Αυτός που τότε του ζητήθηκε η απόλυση από το Μαξίμου ή εσείς που βρίζει ο ένας τον άλλον για τα οικονομικά και δεν δείχνετε ενωμένοι. Το DNA του Έλληνα αυτό είναι και δεν αλλάζει. Ακόμα και ένα τραγικό έγκλημα που κλαίμε όλοι με 57 νεκρά παιδιά, δεν κατάφερε να ενώσει μια χώρα», πρόσθεσε σε έξαλλη κατάσταση.

Media
