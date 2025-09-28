Γιώργος Λιανός για “Voice”: «Εντεκάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει στην τηλεόραση»

Τόσο στην πολυαναμενόμενη επιστροφή του μουσικού τάλεντ σόου, «The Voice» στον ΣΚΑΪ όσο και στην προσπάθεια του Γιώργου Καράβα στο «Exathlon» αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιανός.

Ο γνωστός παρουσιαστής έδωσε νέες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα το μεσημέρι της Κυριακής (28.09.2025) στον Alpha. Μάλιστα, ο Γιώργος Λιανός δήλωσε ότι πιστεύει ότι το «Voice» θα πάει πολύ καλά.

«Νομίζω ότι γίνεται ωραία προσπάθεια στο “Exathlon”. Τα παιδιά που συμμετέχουν εκεί τα ‘χω μεγαλώσει στα χέρια μου, τα ξέρω από τόσα. Τον Καραγκούνια τον ξέρω από τότε που ήταν με μαλλί σγουρό, τόνισε αρχικά ο γνωστός παρουσιαστής του ΣΚΑΪ.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπαίνει σε λογικές σύγκρισης ο Γιώργος Καράβας. Μια χαρά κάνει εκεί την προσπάθεια του, το καταφέρνει», είπε ακόμα.

Παράλληλα, όσον αφορά την επιστροφή του “The Voice”, ο Γιώργος Λιανός εξήγησε πως «11αδα που κερδίζει, δεν αλλάζει στην τηλεόραση, το ξέρουμε πολύ καλά. Πέρσι το The Voice έσκισε και πιστεύω ότι φέτος θα πάει ακόμα καλύτερα».