Γιώργος Νανούρης: Φυσικά και φοβόμουν στην αρχή ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα

Για τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα και τις σκέψεις που κάνει σήμερα για την διαδρομή του, μίλησε μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Νανούρης όταν βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής “Πρωίαν σε είδον” με τον Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένη Μελιτά, το πρωινό της Πέμπτης (01-01-2026), στην ΕΡΤ.

“Τα έβλεπα τώρα στο βίντεο και σας έλεγα “πολλά έχω κάνει τελικά, πολλά πράγματα”. Όταν τα βλέπεις μαζεμένα, σου ‘ρχονται και οι αναμνήσεις σαν ψήγματα στιγμών με τον κάθε άνθρωπο, μ’ αυτά που μπορεί να έχεις πει και ίσως λίγο να τα έχεις ξεχάσει. Κάπως τα βλέπεις μαζεμένα και είναι λίγο περίεργο” εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο σκηνοθέτης και ηθοποιός, Γιώργος Νανούρης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Φυσικά και φοβόμουν στην αρχή ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Όταν είσαι καινούργιος, νέος στην ηλικία και πας σε έναν χώρο που δεν ξέρεις κανέναν, δεν έχει κανέναν και λες “τώρα, εγώ τι πάω να κάνω;”, όλο αυτό είναι ούτως ή άλλως ένα τεράστιο ρίσκο που εμπεριέχει δυσκολίες”.

“Νομίζω όμως πως πιο πολύ σε δυσκολεύει η σκέψη, ότι δηλαδή τα πράγματα είναι δύσκολα, παρά το ότι είναι δύσκολα. Γιατί όταν βουτάς, αρχίζεις να κουνάς τα χέρια στη θάλασσα και τελικά βρίσκεις τον δρόμο.

Πιο πολύ φοβόσουν στη σκέψη να πέσεις στο νερό, παρά όταν έπεσες που βρίσκεις τι να κάνεις. Αισθανόμουν ότι έπρεπε να ζήσω, κάνοντας κάτι που έχω επιλέξει εγώ, αλλά ξέροντας ότι είναι πολύ δύσκολο να ζήσεις από αυτό” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Γιώργος Νανούρης στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.