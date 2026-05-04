Γιώργος Θεοφάνους και Λευτέρης Κρίκης καλεσμένοι απόψε του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απόψε, Δευτέρα 4 Μαΐου, στις 24:00, υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Θεοφάνους. Ο κορυφαίος συνθέτης επιστρέφει φέτος στην τηλεόραση ως κριτής του εμβληματικού show μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1 «Your Face Sounds Familiar».

Ο Γιώργος Θεοφάνους μιλάει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τους συναδέλφους του στην επιτροπή και για τους συμμετέχοντες και εξηγεί γιατί δεν αντιδρά πια τόσο έντονα όσο στο παρελθόν. Γιατί θεωρεί την τηλεόραση «παμφάγο ον»; Έχει μάθει να τη διαχειρίζεται;

Στη συνέχεια, παραδέχεται πως δεν θα έδινε τραγούδι του σε κάποιον που δεν του αρέσει η φωνή του και πως δεν έχει μετανιώσει για καμία συνεργασία του. Ποια είναι η διαφωνία του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου; Ποιο τραγούδι του, που έχει ερμηνεύσει ο Αντώνης Ρέμος, έχει δώσει σε διαφημιστικό για ψυγεία; Τι συνέβη και δεν κυκλοφόρησε κανέναν δίσκο με τον Γιάννη Πάριο, ενώ έχουν δύο στα σκαριά; Για ποιον προοριζόταν ο «Παλιόκαιρος», πριν φτάσει στον Πασχάλη Τερζή; Ο Γιώργος Θεοφάνους θυμάται με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, που την αποκαλούσε «μαμά», και με δάκρυα στα μάτια αναφέρεται στον Αντώνη Βαρδή. Τέλος, μιλάει για τη νέα γενιά των τραγουδιστών, για τη Eurovision και για τα άμεσα επαγγελματικά του σχέδια.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο Λευτέρης Κρίκης, ο ανερχόμενος λαϊκός τραγουδιστής που ξεκινάει τις εμφανίσεις του στο VOG Club Athens στο πλευρό της Λένας Ζευγαρά και του Γιώργου Λιβάνη. Ο Λευτέρης ξετυλίγει την πορεία του από τη χαλαρή Θεσσαλονίκη έως την αγχωτική Αθήνα. Πότε κατάλαβε ότι η φωνή του είναι το πεπρωμένο του;

Πώς βρέθηκε στα 15 του να κάνει live σε ένα καφέ δίπλα στο σχολείο του; Περιγράφει το όνειρο που είχε να τον ανακαλύψει ο επιχειρηματίας Κώστας Μπερτάκης και δηλώνει χαρούμενος που έγινε πραγματικότητα. Ο καλλιτέχνης αναφέρεται με σεβασμό στον Δημήτρη Χρυσοχοΐδη, που τον ενθάρρυνε να κατέβει στην Αθήνα, και αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Εκδοχή», που έγραψε για τον Γιώργο Λιβάνη. Γιατί αλλάζει σταθμό όταν ακούει τον εαυτό του στο ραδιόφωνο; Ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά, που του προσφέρει η επιτυχία του;

Ο Λευτέρης Κρίκης κλείνει τη βραδιά με τον καλύτερο τρόπο, καθώς τραγουδάει live στο στούντιο μαζί με την ορχήστρα του και αποδεικνύει γιατί θεωρείται το «next big thing» του λαϊκού τραγουδιού.

Συντελεστές

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης