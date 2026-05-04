Survivor: Απόψε η Μαντίσα Τσότα για ακόμα μία φορά βρίσκεται απέναντι στην ομάδα της

Η χθεσινή υποψηφιότητα της Μαντίσα Τσότα άνοιξε ένα νέο κύκλο εντάσεων και στο νέο επεισόδιο του «Survivor», απόψε, Δευτέρα 04 Μαΐου, στις 22.30, στον ΣΚΑΪ, η κατάσταση μεταξύ των δύο ομάδων εκτροχιάζεται…

Στο «Survivor», το χθεσινό Συμβούλιο του νησιού άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου», με πολλές αποκαλύψεις για λόγια και στρατηγικές, που αφορούσαν μέλη και των δύο ομάδων. Ορισμένοι Survivors δεν μπορούν να διαχειριστούν το άγχος μίας ενδεχόμενης μονομαχίας και οι αντιδράσεις τους είναι απρόβλεπτες.

Η Μαντίσα Τσότα μετά την υποψηφιότητά της έχει απασφαλίσει! Για ακόμα μία φορά βρίσκεται απέναντι στην ομάδα της, φαίνεται όμως πως βρίσκει απρόσμενη συμπαράσταση στους «Επαρχιώτες».

Το δεύτερο αγώνισμα ομαδικής ασυλίας είναι απαιτητικό. Η ένταση, τόσο στους πάγκους όσο και μεταξύ «Αθηναίων» και «Επαρχιωτών», είναι μεγάλη και η κατάσταση είναι οριακή. Μία και μόνο κίνηση είναι αρκετή για να πυροδοτήσει μία έκρηξη, άνευ προηγουμένου. Τι συμβαίνει ανάμεσα στην Αναστασία Στεργίου και τον Μιχάλη Σηφάκη; Για ποιο λόγο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος και Αλέξανδρος Κούρτοβικ λογομαχούν, την ώρα του αγωνίσματος;

Το επεισοδιακό αγώνισμα διαδέχεται ένα εξίσου έντονο Συμβούλιο του νησιού, για την ανάδειξη της δεύτερης υποψηφιότητας της εβδομάδας. Πώς θα κινηθεί η ηττημένη ομάδα;

