Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: Αν έκανε late night ή μουσική εκπομπή θα μπορούσα να έχω ρόλο εκεί

«Ο ΑΝΤ1 είναι η προτεραιότητά μου», ξεκαθάρισε ακόμα
Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας έχουν βρει ο ένας στο πρόσωπο του άλλο τον ιδανικό σύντροφο και προσπαθούν να κρατούν τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, κάποιες φορές κάνουν μερικές εξαιρέσεις και αναφέρονται δημοσίως ο ένας στον άλλον. 

Η όμορφη παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο Γιώργο Βιολέντη. Τα όσα είπε η Μαρία Αντωνά για τον Γιώργο Λιάγκα και το ενδεχόμενο να βρεθούν μαζί τηλεοπτικά προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (04.05.2026).

«Η συνεργασία με την Κατερίνα Καραβάτου μου άφησε την ίδια γεύση με το καλοκαίρι», είπε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

Η Μαρία Αντωνά ανέφερε στη συνέχεια: «Σίγουρα στις επόμενες διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν, ο ΑΝΤ1 είναι η προτεραιότητά μου. Θεωρώ ότι έκανα μία φιλότιμη προσπάθεια. Δεν γνωρίζω κάτι για παρουσίαση καλοκαιρινής εκπομπής στον ΑΝΤ1, δεν ξέρω αν έχουν τέτοιες σκέψεις. Δεν μιλάω ποτέ για πράγματα που δεν συμβαίνουν στον τώρα ή δεν έχουν μία βάση».

«Δεν έχω δει το ρεπορτάζ που λέει ότι θα είμαι με τον Γιώργο του χρόνου. Λες να μου κάνει πρόταση και να μην το ξέρω; Αν ο Γιώργος έκανε ένα late night ή μία μουσική εκπομπή, θα μπορούσα να έχω ρόλο εκεί», ξεκαθάρισε στη συνέχεια. 

