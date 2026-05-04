ΕΡΤ: ΕΔΕ για τη λειτουργία του αθλητικού τμήματος μετά την παραίτηση του Γιάννη Δάρα

Η ΕΡΤ προσπαθεί να διαχειριστεί τον «θόρυβο» που προκάλεσε η παραίτηση του Γιάννη Δάρα, από τη διεύθυνση του αθλητικού τμήματος. Σε ανακοίνωση γίνεται γνωστό πως ήδη διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με στόχο να διερευνηθούν οι καταγγελίες για παρεμβάσεις και αλλοιώσεις στοιχείων στις προσλήψεις δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, ο Γιάννης Δάρας παραιτήθηκε από τη διεύθυνση του αθλητικού τμήματος, όταν δεν έγιναν δεκτές οι εισηγήσεις του για προσλήψεις συγκεκριμένων δημοσιογράφων, ενόψει του μουντιάλ. Τα δημοσιεύματα ανέφεραν πως η διοίκηση της ΕΡΤ, επέλεξε άτομα που δεν είχαν πάρει το «πράσινο φως» από τον αθλητικογράφο και προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος.

Ο Γιάννης Δάρας, έκανε λόγο για «προσωπικούς λόγους» που οδήγησαν στην παραίτησή του, χωρίς να εμβαθύνει στα αίτια. Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν και η ΕΡΤ αποφάσισε να προχωρήσει την έρευνα με ΕΔΕ. Στόχος είναι να διαπιστωθούν όλα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα στο Ραδιομέγαρο.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ

«Η ΕΡΤ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της διαφάνειας και της ορθής λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή δημοσιεύματα που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του αθλητικού τμήματος, η διοίκηση της εταιρείας έδωσε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με στόχο την πλήρη και εις βάθος διερεύνηση των ενδεχόμενων καταγγελιών.

Η ΕΡΤ αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα κάθε ζήτημα που άπτεται της λειτουργίας της και δεσμεύεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με γνώμονα τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εύρυθμης λειτουργίας της».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσωρινά χρέη διευθυντή και μέχρι να γίνει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τη συγκεκριμένη θέση, ανέλαβε ο Περικλής Μακρής.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιάννης Δάρας με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας στο Ραδιομέγαρο είχε αναλάβει τη θέση του επικεφαλής του Αθλητικού τμήματος τον Απρίλιο του 2025.