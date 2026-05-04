Νατάσα Θεοδωρίδου: Το «Καταζητείται» ακούστηκε σε σειρά του Apple TV – Η ανάρτηση της τραγουδίστριας

Μία πολύ όμορφη στιγμή έζησε η Νατάσα Θεοδωρίδου όταν ανακάλυψε ότι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ακούστηκε πρόσφατα και εκτός συνόρων, σε μία δημοφιλή σειρά του Apple TV.

Το τραγούδι «Καταζητείται», ένα από τα πρώτα κομμάτια της γνωστής ερμηνεύτριας, ακούστηκε σε ένα επεισόδιο μίας επιτυχημένης σειράς , με τίτλο «Your Friends & Neighbors», που στα ελληνικά λέγεται «Φίλοι και γείτονες». Η Νατάσα Θεοδωρίδου έκανε μία σχετική ανάρτηση, αναφέροντας πόσο την ικανοποίησε αυτό το γεγονός.

«Ξυπνάς Κυριακή πρωί… Ανοίγεις inbox και βλέπεις tags και stories… Το “Καταζητείται” να παίζει στο τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς “Φίλοι και Γείτονες” (Friends and Neighbors) στο Apple TV. Ξαφνικά, ακούς κάτι δικό σου… Κάπως έτσι γράφονται οι πιο ωραίες στιγμές», έγραψε η Νατάσα Θεοδωρίδου στην ανάρτηση που έκανε την Κυριακή (03.05.2026).

«Story time. Ξυπνάω σήμερα Κυριακή και το Instagram μου είναι γεμάτο με μηνύματα που με έχουν ταγκάρει, ακούστε τώρα, στη δημοφιλέστερη σειρά, στο νέο επεισόδιο, στο Apple TV, φίλοι και γείτονες, έχουν βάλει το τραγούδι “Καταζητείται”. Παιδιά, έχουμε γίνει διεθνείς», είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Το απόσπασμα από τη σειρά που ακούγεται το τραγούδι «Καταζητείται» της Νατάσας Θεοδωρίδου ανέβηκε και στα social media του Apple TV.

Η δημοφιλής σειρά με ξένο τίτλο «Your Friends & Neighbors» είναι μια αμερικανική μαύρη κωμωδία με την υπογραφή του Jonathan Tropper, με πρωταγωνιστές τους Jon Hamm, Amanda Peet, Olivia Munn, Mark Tallman, Hoon Lee, Lena Hall και Aimee Carrero, που έκανε πρεμιέρα στο Apple TV στις 11 Απριλίου 2025.