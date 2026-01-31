Grand Hotel – επόμενα επεισόδια: O Ρήγας συλλαμβάνεται για τα εγκλήματά του κατά των προσφύγων

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στα νέα επεισόδια του «Grand Hotel». Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, από τη Δευτέρα 02 έως την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Ο Νικόλας, μεθυσμένος, θα βρεθεί εκτός εαυτού και θα φερθεί βίαια στην Ελένη. Το επόμενο πρωί θα ξυπνήσει μέσα στα αίματα χωρίς να θυμάται τίποτα από το προηγούμενο βράδυ, ενώ η Ελένη είναι εξαφανισμένη. Πανικόβλητος, εκμυστηρεύεται στον Πέτρο πως φοβάται ότι έχει σκοτώσει την Ελένη, καθώς εκείνος ξύπνησε μέσα στα αίματα και εκείνη δεν είναι πουθενά. Η Κυβέλη περιμένει στο δάσος τον Ρήγα για να φύγουν μακριά από όλους, την ίδια ώρα που εκείνος συλλαμβάνεται για τα εγκλήματά του κατά των προσφύγων.

Grand Hotel: Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα

Ο Χατζημήτρος πηγαίνει να συναντήσει τον ετοιμοθάνατο πατέρα του, ο οποίος του αποκαλύπτει κάτι που θα τον κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του και να αρχίσει να ψάχνει σε γη και ουρανό την αλήθεια. Ο Χαραλάμπης παρακαλεί την Θεώνη να μην φύγει… Αποφασισμένος για όλα, ο Νικόλας παραδίνεται στην αστυνομία για τον φόνο της Ελένης. Η Αλίκη και ο Πέτρος έρχονται πιο κοντά από ποτέ και κάνουν το πρώτο βήμα να ξανακερδίζουν το έδαφος που χάθηκε μεταξύ τους. Ο Άρης επιστρέφει στο ξενοδοχείο, έχοντας βρει όσα στοιχεία χρειάζονται για να κλείσουν τον Ρήγα στη φυλακή. Ο Νικόλας επιμένει στον Αστυνόμο ότι μάλλον σκότωσε την Ελένη. Ο Χατζημήτρος συγκλονισμένος από τον θάνατο του πατέρα του και την αποκάλυψη του μυστικού του, βρίσκει παρηγοριά στη Μελίνα, βάζοντας νέα θεμέλια στη σχέση τους.

Ο Χρόνης παίρνει τα στοιχεία εναντίον του Ρήγα και βιάζεται να φτιάξει τον φάκελο για τον Εισαγγελέα. Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος ενημερώνει τον Χαραλάμπη και ονειρεύεται τη ζωή του με την Αλίκη, χωρίς την απειλή του Ρήγα. Λίγο πριν την αναχώρησή της, ο Πέτρος προσπαθεί να πείσει την Θεώνη να μην εγκαταλείψει τον Χαραλάμπη… Η Κυβέλη περιμένει στο δάσος τον Ρήγα για να φύγουν μακριά από όλους, την ίδια ώρα που ο Ρήγας συλλαμβάνεται για τα εγκλήματά του κατά των προσφύγων… Η Αλίκη παραλαμβάνει το γράμμα που της έχει αφήσει η Κυβέλη…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ