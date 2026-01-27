Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Αλέξανδρος και Σοφία βλέπουν τον Πέτρο και χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στο νέο επεισόδιο του «Grand Hotel» που θα προβληθεί απόψε Τρίτη (27.01.2026) στις 21:00, μέσα από την συχνότητα του ΑΝΤ1.

Ο Ρήγας ετοιμάζεται να υπογράψει τα συμβόλαια και να παραχωρήσει το μισό του μερίδιο από το ξενοδοχείο στην Αλίκη, έχοντας κάνει συμφωνία με την Κυβέλη πως μετά θα εξαφανιστούν μαζί. Ο Αλέξανδρος και η Σοφία χάνουν την γη κάτω από τα πόδια τους όταν βλέπουν μπροστά τους τον Πέτρο, ο οποίος τους απειλεί πως ήρθε να αποδώσει δικαιοσύνη.

Ο Πέτρος μαθαίνει, απογοητευμένος, πως η μάρτυρας για τη δολοφονία των προσφύγων έκανε πίσω και δεν θα καταθέσει. Ο Άρης, όμως, του λέει ότι είναι αποφασισμένος να λήξει αυτή την ιστορία και θα πάει ο ίδιος στην Πόλη να τη βρει και να τη μεταπείσει. Ο Ρήγας ετοιμάζεται να υπογράψει τα συμβόλαια και να παραχωρήσει το μισό του μερίδιο από το ξενοδοχείο στην Αλίκη, έχοντας κάνει συμφωνία με την Κυβέλη πως μετά θα εξαφανιστούν μαζί. Ο Αλέξανδρος και η Σοφία χάνουν την γη κάτω από τα πόδια τους όταν βλέπουν μπροστά τους τον Πέτρο, ο οποίος τους απειλεί πως ήρθε να αποδώσει δικαιοσύνη. Η Αλίκη βρίσκεται σε τρομερή ανησυχία με την επιθετική στάση του Πέτρου προς όλους, καθώς φοβάται ότι η οικογένειά της θα του κάνει κακό και θα τον χάσει ξανά. Πανικός έχει ξεσπάσει στο Grand Hotel λόγω της χολέρας. Ο Ρήγας μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο… εκεί, όμως, θα τον περιμένει ο Διονύσης αποφασισμένος να ολοκληρώσει το σχέδιο εξόντωσής του.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ