Γιατί ρε πατέρα – επόμενα επεισόδια: Η Βιβή παίρνει μία μεγάλη απόφαση για την σχέση της με τον Μιχαήλο

Η κωμική σειρά «Γιατί Ρε Πατέρα;» έρχεται την Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1, για να μας χαρίζει ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Γιατί ρε πατέρα: Τρίτη 26 Μαΐου

Επεισόδιο 32: Νίκος και Φώντας γνωρίζουν πλέον ότι η απειλή γύρω τους είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που πίστευαν, αλλά δεν λένε τίποτα στη Βιβή. Από την άλλη, ο Μιχαήλος πέφτει για τα καλά «στα χέρια» της Τίνας, ενώ ο Νίκος συναντάει τυχαία μετά από πολλά χρόνια μια παλιά του σχέση, αγνοώντας όμως ότι η Μάγδα τον παρακολουθεί. Κι ενώ γίνονται όλα αυτά, η Αντιγόνη αποφασίζει με τον Ορέστη να πάρουν χωριστούς δρόμους, την ίδια στιγμή που η Βιβή, επίσης, παίρνει μια μεγάλη απόφαση σε σχέση με τον Μιχαήλο…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε