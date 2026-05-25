Γη της ελιάς – επόμενα επεισόδια: Ο Μανώλης φτάνει κοντά στον φόνο, αλλά τελευταία στιγμή το μετανιώνει

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν στο ΜEGA από την Τρίτη 26 έως την Πέμπτη 28 Μαΐου, στις 23:00.

Γη της ελιάς – Τρίτη 26 Mαΐου

Επεισόδιο 127ο: Η Μαργαρίτα εξηγεί στον Λεωνίδα το μπέρδεμα με την Αναστασία κι εκείνος αναλαμβάνει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Η βίαιη αντίδραση της Χριστιάνας προβληματίζει την Αλεξάνδρα, η οποία εντείνει την προσπάθειά της να ανακαλύψει τι κρύβει το παλιό κινητό της κόρης της. Την ίδια ώρα, ο ντετέκτιβ έχει γίνει η σκιά της Χριστιάνας και συλλέγει πληροφορίες. Ο Μανώλης φτάνει κοντά στον φόνο, αλλά την τελευταία στιγμή το μετανιώνει. Ο Στάθης το ρίχνει έξω και φέρεται αλλοπρόσαλλα, ενώ ο Στέφανος τον πιέζει να κάνει συμπληρωματικές εξετάσεις. Η Ισμήνη κι ο Μιχάλης εξακολουθούν να συναντιούνται σε δήθεν φιλικά τραπέζια και η ένταση πάλι ανεβαίνει. Η Ερωφίλη βλέπει τα ξεχασμένα σκουλαρίκια της Μαρουσώς και συνειδητοποιεί ότι ο Αντώνης έχει προχωρήσει στην επόμενη. Ο Στέφανος ενημερώνει τον Λυκούργο για το πρόβλημα του Στάθη, ενώ ο Στάθης ετοιμάζει τη διαθήκη του. Η Αλεξάνδρα μαθαίνει τον κωδικό του κινητού της Χριστιάνας κι εκεί μέσα βρίσκει μια φωτογραφία της κόρης της με τον Σήφη πριν από δύο χρόνια.

Γη της ελιάς – Τετάρτη 27 Mαΐου

Επεισόδιο 128ο: H Αλεξάνδρα δεν μπορεί να διαχειριστεί την αποκάλυψη ότι η Χριστιάνα κι ο Σήφης είχαν επαφές και ο Παυλής αναλαμβάνει να ψάξει το παλιό κινητό μήπως βρει περισσότερα στοιχεία. Η Άννα μιλάει στη Βασιλική για την αλλόκοτη συμπεριφορά του Στάθη κι εκείνη παραξενεύεται. Ο Μανώλης αποφασίζει να μην πάρει τον νόμο στα χέρια του και προσπαθεί να νουθετήσει τη γυναίκα που δέχεται κακοποίηση. Ο Παρασκευάς πείθει τον Λυκούργο και τη Χάιδω να κάνουν τραπέζι στον Μιχάλη και την Ισμήνη, αλλά το δείπνο καταλήγει σε φιάσκο, με τους δυο τους να μαλώνουν ξανά. Ο Κωνσταντίνος πιέζει την Ισμήνη να προχωρήσουν σε συναινετικό διαζύγιο και να οριστεί η συνεπιμέλεια. Ο Λεωνίδας κάνει μια προσπάθεια να μαλακώσει την Αναστασία, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο ντετέκτιβ φωτογραφίζει τη Χριστιάνα και τον Αντώνη να μπαίνουν στο διαμέρισμα που νοικιάζει κι όλοι θεωρούν ότι τρέχει κάτι ερωτικό μεταξύ τους. Ο Λυκούργος κι η Χάιδω μαλώνουν, με αποτέλεσμα εκείνη να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει από το σπίτι.

Γη της ελιάς – Πέμπτη 28 Mαΐου

Επεισόδιο 129ο: Η Ο Λυκούργος μαθαίνει ότι η Χάιδω έχει πάει να μείνει με τη Βασιλική και τον Στέφανο και θυμώνει ακόμα περισσότερο. Η Αλεξάνδρα βρίσκεται συνεχώς προ εκπλήξεως και δεν μπορεί να πιστέψει ότι η Χριστιάνα μπορεί να διατηρεί ερωτική σχέση με τον Αντώνη. Οι αμφιβολίες την κυριεύουν κι έτσι αποφασίζει να πάει στη Μάνη. Η Ισμήνη θέλει να οδηγήσει το διαζύγιο σε αντιδικία, ενώ η Φρύνη και ο Κωνσταντίνος κάνουν μια συμφωνία για το μέλλον τους. Ο Στάθης εξακολουθεί να βασανίζεται από την πίεση για τις εξετάσεις που δεν θέλει να κάνει, ενώ η Ερωφίλη εκλαμβάνει τη δυσφορία του σαν αδιαφορία προς την ίδια. Ο Μιχάλης και η Ισμήνη βρίσκουν μία ακόμη αφορμή για να τσακωθούν. Η Μαργαρίτα πηγαίνει στην ταβέρνα για να βρει την Αναστασία και να της μιλήσει, αλλά η αντίδραση της Αναστασίας δεν είναι η αναμενόμενη.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA