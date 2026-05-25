Άγιος έρωτας – επόμενα επεισόδια: Η Χλόη δέχεται επίθεση από τον εξαγριωμένο όχλο της Στέρνας

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» έρχεται στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από την Τρίτη 26 έως την Πέμπτη 28 Μαΐου, στις 22:00.

Η Ειρήνη προσπαθεί μάταια να λογικέψει τον Στέφανο και τον Πέτρο, την ώρα που η αποκάλυψη εξαπλώνεται σε όλη τη Στέρνα και μετατρέπεται σε ωμή κοινωνική βία, όταν ένας εξαγριωμένος όχλος συγκεντρώνεται έξω από το σπίτι των Μαρκόπουλων, πετώντας πέτρες και βρίζοντας την τρομοκρατημένη Χλόη…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άγιος έρωτας – Τρίτη 26 Μαΐου

Επεισόδιο 117ο: Ο Παύλος και ο Νικόλαος καταλήγουν να απειλούν ο ένας τον άλλον με όπλο και η κατάσταση ξεφεύγει εντελώς… Η Σοφία παραδέχεται τα εγκλήματά της στον Ηλία, ενώ την ίδια στιγμή η Ελένη αποκαλύπτει στη Χλόη την αλήθεια για τη συμφωνία της με τον Περικλή, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του.. Μετά τη διαρροή της σχέσης του Νικολάου και της Χλόης, η Χριστίνα, ο Χάρης και ο Λάμπρος παίρνουν ξεκάθαρη στάση στο πλευρό τους, ενώ την ίδια ώρα η Θάλεια συγκρούεται με τη Βιργινία για τη σιωπή της, νιώθοντας βαθιά προδομένη. Η Ειρήνη προσπαθεί μάταια να λογικέψει τον Στέφανο και τον Πέτρο, την ώρα που η αποκάλυψη εξαπλώνεται σε όλη τη Στέρνα και μετατρέπεται σε ωμή κοινωνική βία, όταν ένας εξαγριωμένος όχλος συγκεντρώνεται έξω από το σπίτι των Μαρκόπουλων, πετώντας πέτρες και βρίζοντας την τρομοκρατημένη Χλόη…

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 27 Μαΐου

Επεισόδιο 118ο: Tα πράγματα στη Στέρνα ξεφεύγουν, όταν μια ομάδα εξαγριωμένων ντόπιων πηγαίνει στο σπίτι της Θάλειας και απαιτεί να βγει έξω η Χλόη για να περάσει από λαϊκό δικαστήριο. Ο Χάρης κάνει μια κουβέντα με τον Αντρέα, προσπαθώντας να καταλάβει τι είναι αυτό που τον χωρίζει από τη Χριστίνα. Η Χλόη εκπλήσσεται δυσάρεστα από την αντίδραση του Αργύρη απέναντί της. Ο Αντρέας πηγαίνει με την Κική στη χωροφυλακή για να καταθέσει, αλλά μια ανατροπή χαλάει τα σχέδιά τους. Η Ελένη και ο Περικλής εφαρμόζουν κατά γράμμα το δικό τους σχέδιο, την ώρα που η Βιολέτα επιστρέφει στην Κέρκυρα. Κι ενώ ηρεμούν τα πνεύματα στο σπίτι της Χλόης, δραματικές στιγμές εκτυλίσσονται στην εκκλησία, όταν με την προτροπή του Παύλου, ο Νικόλαος έρχεται αντιμέτωπος με τους κατοίκους της πόλης.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 28 Μαΐου

Επεισόδιο 119ο: Η Στέρνα βρίσκεται σε αναβρασμό μετά την αποκάλυψη της σχέσης της Χλόης με τον πατέρα Νικόλαο. Έξω από την εκκλησία, ο Παύλος ξεσηκώνει το πλήθος εναντίον του Νικόλαου, πιστεύοντας πως θα τον αναγκάσει να τραπεί σε φυγή. Ο Νικόλαος, όμως, δεν κάνει πίσω και κατηγορεί δημόσια τον Παύλο για τα εγκλήματά του, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Την ίδια ώρα, ο Πέτρος μαθαίνει όσα συνέβησαν με τη Χλόη και εξοργίζεται. Η Ελένη αποφασίζει να μη λέει άλλο ψέματα στην Άννα και της αποκαλύπτει πως ο αρραβώνας της με τον Περικλή είναι μέρος ενός σχεδίου. Στην Αθήνα, εντωμεταξύ, η Σοφία μαθαίνει από τον Ηλία πως ενδέχεται να πάρει εξιτήριο από την κλινική και να επιστρέψει σύντομα στη Στέρνα. Ο Νικηφόρος ψάχνει απεγνωσμένα την Κική που έχει εξαφανιστεί για ακόμα μια φορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Στον ρόλο του Λεωνίδα, ο Στέλιος Μάινας

Παραγωγή: Primavisione