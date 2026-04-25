Grand Hotel – spoiler: Πέτρος και Μαρίνα παντρεύονται

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel», καθώς στα προσεχή επεισόδια αναμένεται να συμβούν απίστευτες ανατροπές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, ένα απρόσμενο νέο θα καταρρακώσει την Αλίκη στη συνέχεια, καθώς μαθαίνει πως ο Πέτρος σκοπεύει να παντρευτεί τη Μαρίνα…

Νέα προβλήματα κρατούν για ακόμα μια φορά μακριά τον Πέτρο και την Αλίκη. Η τελευταία δεν μπορεί να βγάλει λεπτό από το μυαλό της τον αγαπημένο της και προτεραιότητά της είναι να καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του, μια και έχει χάσει τα ίχνη του εδώ και μέρες. Την ίδια στιγμή, εκείνος περνάει δύσκολα στη Βουλγαρία, καθώς ψάχνει να βρει δουλειά, ενώ περιμένει με αγωνία ένα γράμμα από την Αλίκη. Ο ίδιος δεν ξέρει ότι εκείνη έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί του, κυριευμένη από αγωνία…

Το μυαλό της πηγαίνει στο κακό, ενώ αγνοεί ότι το γράμμα της δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του. Ο Πέτρος, ανυποψίαστος, σκέφτεται να γυρίσει, αλλά ένα ψέμα της μητέρας του τον παγιδεύει στη Βουλγαρία. Οι μέρες περνούν και η… σιωπή του αγαπημένου της βασανίζει την Αλίκη, ενώ εκείνος στη Βουλγαρία ετοιμάζεται να προχωρήσει σε έναν λευκό γάμο με τη Μαρίνα, που θα του εξασφαλίσει τη νόμιμη παραμονή του. Η Σμαρούλα είναι αποφασισμένη να μην αφήσει τίποτα να εμποδίσει τον γάμο του Πέτρου με τη Μαρίνα, αλλά ο Χαραλάμπης γίνεται έξαλλος όταν μαθαίνει τα σχέδιά της.

Όλα τελικά ανατρέπονται όταν ο Πέτρος μαθαίνει σοκαρισμένος ότι η Μαρίνα τού έκρυβε όλα τα γράμματα της Αλίκης. Έτοιμος να τινάξει τα πάντα στον αέρα και έξαλλος με τη Μαρίνα και τη μάνα του για τα ψέματα που του έχουν πει, ψάχνει χρήματα για να φύγει και να γυρίσει όσο γίνεται πιο γρήγορα στην Αλίκη.

Στην Κηφισιά, την ίδια στιγμή, η Αλίκη μαθαίνει από τη Σμαρούλα ότι ο αγαπημένος της ετοιμάζεται να παντρευτεί τη Μαρίνα. Διαλυμένη ψυχολογικά με αυτά τα νέα, κλείνεται στον εαυτό της και κλαίει με λυγμούς, αδυνατώντας να δεχτεί ότι θα τον χάσει για πάντα. Λίγες ώρες αργότερα όμως εισβάλλει στο δωμάτιό της ο Νικόλας και της δίνει ένα τηλεγράφημα που της στέλνει ο Πέτρος!