Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Ο Ανδρέας αποκαλύπτει στον Γερμανό πως γνωρίζει την πραγματική του ταυτότητα

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ1, «Το παιδί», που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, στις 23:00.

Ο Στράτος προσπαθεί να πείσει τον Διοικητή ότι η ομολογία της Μαρίας Τερέζας για τον θάνατο του Υάκινθου έχει κενά. Ο Ανδρέας αποκαλύπτει στον Γερμανό πως γνωρίζει την πραγματική του ταυτότητα, ενώ η Μαρία Τερέζα λέει στον Πάκη την αλήθεια για τον ξάδερφό του, την οποία εκείνος αρνιόταν να αποδεχτεί. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1, Το παιδί.

Το παιδί: Δευτέρα 27 Απριλίου

Eπεισόδιο 113ο. Ο Στράτος προσπαθεί να πείσει τον Διοικητή ότι η ομολογία της Μαρίας Τερέζας για τον θάνατο του Υάκινθου έχει κενά. Ο Γερμανός καταφέρνει να επισκεφτεί την αδερφή του στη φυλακή, ενώ η Βάνα φροντίζει τον ανιψιό του. Η Άρτεμις, ο Πέτρος, η Σίσσυ, ο Θέμης και ο Δημήτρης προσπαθούν να τον παρηγορήσουν, ενώ οι χωριανοί ψάχνουν τρόπους να στηρίξουν εκείνον και τη μητέρα του. Ο Ανδρέας αποκαλύπτει στον Γερμανό πως γνωρίζει την πραγματική του ταυτότητα, ενώ η Μαρία Τερέζα λέει στον Πάκη την αλήθεια για τον ξάδερφό του, την οποία εκείνος αρνιόταν να αποδεχτεί.

Το παιδί: Τρίτη 28 Απριλίου

Eπεισόδιο 114ο. Η πεντάδα οργανώνει μία οικογενειακή εκδρομή σε μια προσπάθεια να κάνουν τον Αντρέα να ξεχαστεί. Όταν όμως βρίσκονται αποκλεισμένοι σε μια ερημική παραλία, ο Ανδρέας φέρνει τον Γερμανό αντιμέτωπο με τις ευθύνες του. Η Ιρίνα και ο Δημήτρης έρχονται πιο κοντά μέχρι που αποκαλύπτεται ένα μυστικό που απειλεί την σχέση τους. Στο χωριό, οι κάτοικοι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να βοηθήσουν την Μαρία-Τερέζα να γλιτώσει από την φυλακή ενώ ταυτόχρονα, παλεύουν με την ενοχή τους. Ο Παρασκευάς και η Στράτος καταστρώνουν ένα σχέδιο, αλλά δεν έχουν υπολογίσει όλες τις παραμέτρους.

Το παιδί: Τετάρτη 29 Απριλίου

Eπεισόδιο 115ο. Στο αστυνομικό τμήμα στο Κρανίδι, οι χωριανοί μαζί και με τον Πάκη ομολογούν ο καθένας την δολοφονία του Υάκινθου. Στο επισκεπτήριο ο Πέτρος μαζί με τους χωριανούς που δεν φυλακίστηκαν επισκέπτονται τους κρατούμενους, ενώ ο Πάκης έχει μια ειλικρινή συζήτηση με την Μαρία Τερέζα. Η Ιρίνα αντιμετωπίζει τον Δημήτρη ο οποίος έχει σκληρές και δύσκολες ερωτήσεις για αυτήν. Η Άρτεμις έχει ένα διαφορετικό σχέδιο για να βοηθήσει τους Νεοχωρίτες. Παράλληλα, η Μυρτώ της βάζει υποψίες σχετικά με κάποιον πιθανό κρυφό συνεργάτη του Τιέν στο χωριό. Στο κρατητήριο ο Γερμανός βρίσκεται αναγκασμένος να κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη.

Το παιδί: Πέμπτη 30 Απριλίου

Eπεισόδιο 116ο. Το χωριό προσπαθεί να διαχειριστεί την αποκάλυψη του Γερμανού, ενώ δυσκολεύεται να τον πιστέψει. Η Σίσσυ και ο Θέμης προσπαθούν μάταια να ανεβάσουν τη διάθεση του Αντρέα. Ο Διοικητής συνειδητοποιεί πως οι πολλαπλές ομολογίες μπερδεύουν την έρευνα και χρειάζονται διερεύνηση. Η Μαρία-Τερέζα έχει μια σοβαρή συζήτηση με τον Γερμανό για τις συνέπειες της αποκάλυψης, όμως εκείνος φαίνεται έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του. Την ίδια στιγμή, η Άρτεμις και οι υπόλοιποι τέσσερις προσπαθούν να εντοπίσουν τον χαφιέ που υπάρχει στο χωριό κάνοντας όλο και πιο τρελές εικασίες. Ο Θωμάς εμφανίζεται με τη χήρα του τέως υπερπεριφερειάρχη και προχωρά σε μια απειλητική ανακοίνωση.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη