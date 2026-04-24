Δάφνη Μπόκοτα: «Αγάπησα βαθιά και μίσησα θανάσιμα την Eurovision – Πέτυχα την Κατερίνα Καινούργιου σε μια πάρα πολύ καλή φάση»

Η Δάφνη Μπόκοτα μίλησε στον Γιώργο Σκρομπόλα και το zappit για την επιστροφή της στην τηλεόραση, τη συνεργασία της με την Κατερίνα Καινούργιου, την ΕΡΤ, την Eurovision και τον φετινό εκπρόσωπό μας, τον Akylas.

Η Δάφνη Μπόκοτα είπε ότι η Eurovision είναι ένας θεσμός που «αγάπησε βαθιά αλλά και μίσησε θανάσιμα» μετά την απομάκρυνσή της. Επίσης, για τη νέα τηλεοπτική πραγματικότητα – είκοσι χρόνια μετά – και τη συνεργασία της με την Κατερίνα Καινούργιου σε μια ιδιαίτερη χρονιά για την ίδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, για την Eurovision αφήνει αιχμές για πρόσωπα και καταστάσεις, αποκαλύπτοντας πως γνωρίζει πλέον τον πραγματικό λόγο πίσω από εκείνη την εξέλιξη, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα «και είναι χειρότερος από αυτό που θα ήθελα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έγινε ό,τι έγινε. Είναι ιστορία, δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό ειλικρινά».

Παράλληλα, σχολιάζει με τη γνώση και την εμπειρία της τη φετινή ελληνική συμμετοχή του Akylas, εκφράζοντας τον προβληματισμό της για την έντονη προβολή του τραγουδιού, αλλά και τις συμμαχίες που εξακολουθούν να καθορίζουν τον διαγωνισμό.

Την ίδια στιγμή, ανάφερε για την Κατερίνα Καινούργιου «Είναι μια χαρά. Πάει πολύ μαλακά, πάρα πολύ ωραία… Tην πέτυχα και σε μια πάρα πολύ καλή φάση την Κατερίνα, έτσι; Δηλαδή, ήταν η χρονιά που έζησε το απόλυτο όνειρό της».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κοίταξε να δεις… έκανα διάφορα άλλα πράγματα. Ασχολήθηκα με τον εαυτό μου, ξεκουράστηκα… έκανα τα δημοτικά μου -ήμουν αντιδήμαρχος στον Πειραιά. Έκανα διάφορα πράγματα. Πάντα μού ‘λειπε η τηλεόραση, και μού ‘λειπε πάρα πολύ. Και το αποφάσισα γιατί ακριβώς μού έλειπε πάρα πολύ, και γιατί είμαι άνθρωπος που ρισκάρει. Και είπα, ναι ρε παιδί μου, θα πάω! Κι αν είναι λάθος, είναι λάθος» αναφέρει η Δάφνη Μπόκοτα για το πώς ήταν αυτά τα είκοσι χρόνια χωρίς τηλεόραση.

Στην ερώτηση για το πως θα τα πάει ο Akylas φέτος, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια λέει «κοίταξε να δεις. Δεν μπορώ να πω με την έννοια ότι θέλω να δω τα πριν και τα μετά. Πιστεύω ότι πεντάδα θα είμαστε. Αλλά κρατάω πάντα μικρό καλάθι γιατί έχω δει πάρα πολλές ανατροπές στη Eurovision. Δηλαδή έχω δει πάρα πολλές χρονιές… τραγούδια που δεν τα υπολογίζαμε να έρχονται πρώτα, και τραγούδια που ήταν φαβορί να τα καταπίνει η σκηνή και να έρχονται τελευταία. Ο Akylas είναι τόσο απίστευτα σταθερός από την πρώτη στιγμή μέχρι τώρα, στην ερμηνεία του, στην κίνησή του, στο ενδυματολογικό του, που δεν φοβάμαι τον Akylas, φοβάμαι τους πριν και τους μετά, και αυτό είναι που θέλω να δω».