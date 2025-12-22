Γρηγόρης Αρναούτογλου και Γιώργος Λιάγκας: Η σπάνια τηλεοπτική συνάντηση και η «υποχρέωση»

Ο Γιώργος Λιάγκας ήταν ο πρώτος καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 το βράδυ της Δευτέρας (22.12.2025) και οι δύο παρουσιαστές είχαν τη δυνατότητα να τα πουν από κοντά.

Είναι γνωστό ότι εδώ και χρόνια οι σχέσεις τους βρίσκονται στον «πάγο», ωστόσο η συνάντησή τους έγινε για καλό σκοπό, οπότε άφησαν στην άκρη τις όποιες διαφορές τους και είχε μία ενδιαφέρουσα τηλεοπτική συζήτηση.

«Κάνεις κανονικά το 2Night; Εγώ νόμιζα ότι θα έρθω στον τηλεμαραθώνιο», ρώτησε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Κάνω και λίγο 2Night, γιατί στην πραγματικότητα απόψε θα είχε 2Night αλλά, επειδή σταματήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είπα να κάνω έναν συνδυασμό», απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Άρα την έβγαλα την υποχρέωση, αυτό ήταν, τελείωσε», ήταν η απάντηση του παρουσιαστή του «Πρωινού».

«Αν είναι να την κάνεις την επίσκεψη από υποχρέωση, μην έρθεις καθόλου», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και οι δύο παρουσιαστές ξέσπασαν σε γέλια.

«Τελικά εκείνο το φαΐ που μας έκανε ο ΑΝΤ1 νομίζω ότι έπιασε τόπο», δήλωσε αμέσως μετά ο οικοδεσπότης, με τον Γιώργο Λιάγκα να απαντάει: «Τουλάχιστον δεν μας έπεσε βαρύ».

Η εξομολόγηση του Γιώργο Λιάγκα για την προσωπική του ζωή

«Είμαι πιο εξωστρεφής στα προσωπικά μου γιατί μεγαλώσανε τα παιδιά. Είναι σε μια ηλικία που μπορούν να αντιληφθούν ότι η μαμά και ο μπαμπάς μπορεί να έχουν μια άλλη σχέση στη ζωή τους. Όταν τα παιδιά το αντιληφθούν και δεν τους είναι δύσκολο αυτό το πράγμα, τότε κι εσύ μπορεί… Δεν ήμουν ερημίτης, ούτε ήμουν χωμένος στο Άγιον Όρος.

Προφανώς είχα κάποιες σχέσεις. Αλλά δεν τις δημοσιοποιούσα γιατί δεν ήθελα τα παιδιά μου να πάρουν κάποια πληροφορία γύρω γύρω χωρίς να τους έχω πει εγώ κάτι. Όταν κατάλαβα ότι είναι σε μία ηλικία που μπορούν αυτό το πράγμα να το αφουγκραστούν, να το καταλάβουν, να το αφομοιώσουν και να το πάρουν πάρα πάρα πολύ γλυκά στη ζωή τους, τότε… εγώ δεν κρύβομαι πια», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Λιάγκας για την προσωπική του ζωή.

«Αλήθεια είναι αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτό που το λες, γιατί είστε πάντα πάρα πολύ προσεκτικοί – και εσύ και η Φαίη – και θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια», απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Φαίνεστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις σκηνές σας και σε αυτό σας δίνω συγχαρητήρια. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σου ομολογήσω κάτι. Δεν είναι δυνατόν σε κάθε φωτογραφία που βγαίνεις και με τη Μαρία, η Μαρία να είναι κρεμασμένη από πάνω σου και να θέλει να σε φιλήσει, να σου κάνει μια αγκαλιά κι εσύ να έχεις έτσι», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τις φωτογραφίες του Γιώργου Λιάγκα και τη Μαρία Αντωνά.