H Dara πήγε στη Eurovision με τον κομμωτή της Ελένης Φουρέιρα: «Αλλάξαμε 3 look μέχρι να καταλήξουμε σε αυτό που έπρεπε»

Η Βουλγαρία με την εκρηκτική Dara ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision που διεξήχθη στη Βιέννη το βράδυ του Σαββάτου (19.05.2026) και πίσω από την επιτυχία της βρίσκονταν πολλοί Έλληνες. Μάλιστα, στην ομάδα τους ήταν και ο Έλληνας κομμωτής της Ελένης Φουρέιρα, Σπύρος Δασκάλου.

Σας έχουμε ήδη αποκαλύψει ότι η συμμετοχή της Βουλγαρίας στη Eurovision είχε άρωμα Ελλάδας, καθώς συνδημιουργός του τραγουδιού «Bangaranga» ήταν ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ενώ στα φωνητικά βρισκόταν η Βικτώρια Χαλκίτη. Την Τρίτη (19.05.2026) έγινε γνωστό ότι η Dara είχε και Έλληνα κομμωτή, τον Σπύρο Δασκάλου, που συνεργάζεται με την Ελένη Φουρέιρα και μίλησε για όλα στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

O Σπύρος Δασκάλου, που είναι και συνεργάτης της Ελένης Φουρέιρα, περιέγραψε τη διαδικασία προετοιμασίας της Dara, η οποία ξεκίνησε με πρόβες στην Ελλάδα όπου και πειραματίστηκαν με τρία διαφορετικά look.

«Είμαι πάρα πολύ καλά. Πολλή πίεση, αλλά νομίζω τα καταφέραμε τέλεια. Στην πρώτη πρόβα βγήκε με τα μαλλιά να είναι ας πούμε στο 40%. Ήτανε για μένα καταστροφή. Λέω, μόλις βγήκε και το είδα, λέω θα χάσω τη δουλειά μου», άρχισε να λέει για την εμπειρία του στη Eurovision.

«Είχε έρθει λοιπόν η Dara στην Ελλάδα να κάνει πρόβες. Και με πήρανε τηλέφωνο και από όσο γνωρίζω ζήτησε η Dara να πάω ως hair designer στην αρχή, ώστε να πω τι μαλλιά να κάνει στο stage. Οπότε πήγα, τους είπα πάνω – κάτω τι μαλλιά πρέπει να κάνουνε, κάναμε κάποιες πρόβες, αλλάξαμε νομίζω τρία look. Και όταν καταλήξαμε σε αυτό που έπρεπε να κάνει, εντάξει, νομίζω ότι ήταν πολύ happy και εν τέλει με έκλεισε», πρόσθεσε για τη συνεργασία τους.

Παράλληλα, ο Σπύρος Δασκάλου αναφέρθηκε και στην Ελένη Φουρέιρα, υπογραμμίζοντας: «Δουλεύουμε τα τελευταία δύο χρόνια μαζί. Είναι φανταστική επαγγελματίας, πολύ καλή φίλη πλέον, δεν το συζητώ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη δουλειά μου. Ό,τι συνεργασία και να κάνουμε, ό,τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής βγάζουμε ένα φανταστικό αποτέλεσμα. Και πραγματικά ίσως η καλύτερη συνεργάτιδα που έχω δουλέψει μέχρι στιγμής».

Όσο για τη συνύπαρξη των δύο τραγουδιστριών στο κέντρου που εμφανιζόταν η Ελένη Φουρέιρα, δήλωσε: «Ήταν φανταστικά, ήταν τέλεια. Δηλαδή, μακάρι να υπάρξει κάτι στο μέλλον».