Eurovision 2026: Η νίκη της Dara με το «Bangaranga» κι άρωμα Ελλάδας, η αποτυχία των προγνωστικών και η απογοήτευση του Akyla

Στην ιστορία του δημοφιλή διαγωνισμού θα μείνει η 70η Eurovision που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (16.05.2026) στη Βιέννη και ήταν ένα φαντασμαγορικό σόου που τα έχει όλα! Η Βουλγαρία με την εκρηκτική Dara έκανε τη διαφορά και πήρε τη νίκη με το ξεσηκωτικό τραγούδι «Bangaranga», καθώς ένας από τους δημιουργούς ήταν ο Δημήτρης Κοντόπουλος και στα φωνητικά βρισκόταν η Βικτώρια Χαλκίτη. Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκάλεσε ότι οι προβλέψεις των περασμένων ημερών δεν ήταν καθόλου to the point! Ταυτόχρονα, η φιλότιμη προσπάθεια του Akyla με τη σημαία της Ελλάδας, τερμάτισε στη 10η θέση.

Αμέσως μετά την προβολή του μεγάλου τελικού της Eurovision, ο Akylas έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην εκπομπή «Eurovision Night» και δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα, ενώ και ο συνδημιουργός του νικητήριου τραγουδιού της Βουλγαρίας, Δημήτρης Κοντόπουλος μίλησε με ενθουσιασμό για τη Dara και την επιτυχία του «Bangaranga».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πάλι κουβά! Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος, γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Δεν ήθελα να σας στεναχωρήσω πραγματικά. Με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, να είμαι σε αυτό τον μεγάλο διαγωνισμό. Και πραγματικά, να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι, έδωσα το εκατό, το 200% εκατό της αντοχής μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ», δήλωσε ο Akylas με την κατάκτηση της 10ης θέσης.

Αναλυτικότερα, η Βουλγαρία κατέκτησε την 1η θέση, με 516 βαθμούς, το Ισραήλ τη 2η με 343 βαθμούς, η Ρουμανία την 3η με 296 βαθμούς, η Αυστραλία την 4η με 287 βαθμούς, η Ιταλία την 5η με 281 βαθμούς, η Φινλανδία, που ήταν το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά, την 6η με 279 βαθμούς, η Δανία την 7η με 243 βαθμούς, η Μολδαβία την 8η με 226 βαθμούς, η Ουκρανία την 9η με 221 βαθμούς και η Ελλάδα τη 10η με 220 βαθμούς. Πάμε να δούμε αναλυτικά όσα έγιναν στη μεγάλη βραδιά του τελικού, την οποία το newsit.gr σας μετέδωσε live λεπτό προς λεπτό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Οι χώρες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό ήταν οι εξής: Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία και Αυστρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χρυσή δεκάδα

Η Βουλγαρία 1η με 516 βαθμούς. Το Ισραήλ 2ο με 343 βαθμούς. Η Ρουμανία 3η με 296 βαθμούς. Η Αυστραλία 4η με 287 βαθμούς. Η Ιταλία 5η με 281 βαθμούς. Η Φινλανδία 6η με 279 βαθμούς. Η Δανία 7η με 243 βαθμούς. Η Μολδαβία 8η με 226 βαθμούς. Η Ουκρανία 9η με 221 βαθμούς. Η Ελλάδα 10η με 220 βαθμούς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Οι δημιουργοί του «Bangaranga» και τα στοιχήματα

Το «Bangaranga» φέρει την υπογραφή μιας διεθνούς ομάδας, στην οποία συμμετείχαν και δύο Έλληνες. Ειδικότερα, πέρα από την ίδια τη Dara, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο Ρουμάνος hitmaker, Monoir και η Νορβηγίδα δημιουργός, Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop. Την ελληνική παρουσία στο νικητήριο τραγούδι συμπληρώνει η πολύ έμπειρη Βικτώρια Χαλκίτη, η οποία είχε αναλάβει τη φωνητική προετοιμασία της Dara, ενώ συμμετείχε και στα φωνητικά επί σκηνής.

Τα στοιχήματα και οι προβλέψεις μέχρι και λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή του τελικού έδειχναν άλλες χώρες να «πρωταγωνιστούν», ωστόσο οι μεγάλες αντιφάσεις στις ψήφους των επιτροπών και του κοινού διαμόρφωσαν τελικά αλλιώς την κατάταξη. Σημειώνεται ότι η Βουλγαρία πήγε εξαιρετικά και στις δύο ψηφοφορίες.

Λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού τα στοιχήματα ήθελαν τη Φινλανδία να βρίσκεται ακόμα στην πρώτη θέση, με 39% πιθανότητες νίκης. Στη 2η θέση ήταν η Αυστραλία με 24%, στην 3η θέση είχε σκαρφαλώσει η Βουλγαρία με 8% και η Ελλάδα ήταν στην 4η θέση με 6% πιθανότητα νίκης. Στην 5η θέση βρισκόταν το Ισραήλ με 5%. Στην 6η θέση η Ρουμανία με 4% πιθανότητες νίκης, στην 6η η Ρουμανία με 4%, στην 7η η Δανία με 3%, στην 8η η Ιταλία με 2%, στην 9η η Γαλλία με 1% και στη 10η η Μάλτα με 1%.

Όλα τα τραγούδια

Δανία – Søren Torpegaard Lund – «Før Vi Går Hjem»

Γερμανία – Sarah Engels – «Fire»

Ισραήλ – Noam Bettan – «Michelle»

Βέλγιο – Essyla από το Βέλγιο «Dancing on the Ice»

Αλβανία – Alis – «Nân»

Ελλάδα – Akylas – «Ferto»

Ουκρανία – Leleka – «Ridnym»

Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse»

Σερβία – Lavina – «Kraj Mene»

Μάλτα – Aidan -«Bella»

Τσεχία – Daniel Zizka – «Crossroads»

Boυλγαρία – Dara – «Bangaranga»

Κροατία – Lelek – «Andromeda»

Ηνωμένο Βασίλειο – Look Mum No Computer – «Eins, Zwei, Drei»

Γαλλία – Monroe – «Regarde»

Μολδαβία – Satoshi – «Viva, Moldova»

Φινλανδία – Linda Lampenius – Pete Parkkonen «Liekinheitin»

Alicja – Πολωνία – «Pray»

Λιθουανία – Lion Ceccah – «Sólo Quiero Más»

Σουηδία – Felicia – «My System»

Κύπρος – Antigoni Buxton – «Jalla»

Ιταλία – Sal Da Vinci – «Per Sempre Sì»

Νορβηγία – Jonas Lovv – «Ya ya ya ya»

Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»

Αυστρία – Cosmo «Tanzschein»

Του χρόνου, λοιπόν, η Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία.