Dara: Η στιγμή που συνάντησε την Ελένη Φουρέιρα και χόρεψαν μαζί το «Bangaranga»

Οι δύο εκρηκτικές τραγουδίστριες είχαν συναντηθεί έναν μήνα πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision
Η Dara έκανε τη μεγάλη ανατροπή στον τελικό της Eurovision και κατάφερε να πάρει τη νίκη, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, για λογαριασμό της Βουλγαρίας. Η εκρηκτική καλλιτέχνιδα πριν από λίγο καιρό είχε συναντήσει την Ελένη Φουρέιρα και είχαν λικνιστεί μαζί υπό τους ήχους του «Bangaranga».

Η Dara το προηγούμενο διάστημα είχε επισκεφθεί πολλές φορές την Αθήνα και μάλιστα έκανε και πρόβες εδώ για τη συμμετοχή της στη Eurovision με τη Βουλγαρία. Τον Απρίλιου του 2026, λοιπόν, είχε επισκεφθεί το νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν η Ελένη Φουρέιρα, είχε πάρει το μικρόφωνο και είχε τραγουδήσει live το «Bangaranga».

Το στιγμιότυπο το είχε ανεβάσει τότε η Βουλγάρα καλλιτέχνιδα στο Instagram και είχε γίνει viral. Σημειώνεται ότι το τραγούδι που κέρδισε τον δημοφιλή διεθνή διαγωνισμό είχε άρωμα Ελλάδας

 
 
 
 
 
H Eλένη Φουρέιρα είχε χορέψει μαζί με τη Dara το νικητήριο τραγούδι της φετινής Eurovision, ενθουσιάζοντας τους αμέτρητους θαυμαστές του. 

