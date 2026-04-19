H νέα σειρά «The Testaments» είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+

Η νέα, πρωτότυπη δραματική σειρά, «The Testaments», ένα νέο κεφάλαιο από τον showrunner και τους executive producers του «The Handmaid’s Tale», είναι τώρα διαθέσιμη, με τα τρία πρώτα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+. Νέα επεισόδια θα γίνονται διαθέσιμα κάθε Τετάρτη.

Ένα νέο κεφάλαιο της σειράς «The Handmaid’s Tale», η σειρά του Disney+ «The Testaments», βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Margaret Atwood και αποτελεί μια δραματική ιστορία ενηλικίωσης που διαδραματίζεται στη Γαλαάδ. Η σειρά ακολουθεί δύο έφηβες, την υπάκουη και ευσεβή, Άγκνες Μακένζι και τη νεοαφιχθείσα στη Γαλαάδ, Ντέιζι.

Καθώς περιηγούνται στις χρυσοποίκιλτες αίθουσες της ελίτ προπαρασκευαστικής σχολής για μελλοντικές συζύγους, της Θείας Λίντια, ενός χώρου όπου η υπακοή επιβάλλεται βάναυσα και καλύπτεται από ιερό άλλοθι, ο δεσμός τους γίνεται ο καταλύτης που θα ανατρέψει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya και Kira Guloien.

Δημιουργός και executive producer της σειράς είναι ο Bruce Miller, ενώ ως executive producers συμμετέχουν οι Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears και Mike Barker, ο οποίος σκηνοθετεί και τα τρία πρώτα επεισόδια. Το «The Testaments» είναι παραγωγή της MGM Television.