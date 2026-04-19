H νέα σειρά «The Testaments» είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+

Πρωταγωνιστούν οι Ann Down και Chase Infinity
Η νέα, πρωτότυπη δραματική σειρά, «The Testaments», ένα νέο κεφάλαιο από τον showrunner και τους executive producers του «The Handmaid’s Tale», είναι τώρα διαθέσιμη, με τα τρία πρώτα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+. Νέα επεισόδια θα γίνονται διαθέσιμα κάθε Τετάρτη.

Ένα νέο κεφάλαιο της σειράς «The Handmaid’s Tale», η σειρά του Disney+ «The Testaments», βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Margaret Atwood και αποτελεί μια δραματική ιστορία ενηλικίωσης που διαδραματίζεται στη Γαλαάδ. Η σειρά ακολουθεί δύο έφηβες, την υπάκουη και ευσεβή, Άγκνες Μακένζι και τη νεοαφιχθείσα στη Γαλαάδ, Ντέιζι.

THE TESTAMENTS - “Precious Flowers” - In the halls of Aunt Lydia's premarital preparatory academy, the finest in Gilead, Agnes is assigned to mentor a new Pearl Girl, and a fragile alliance begins. (Disney
Καθώς περιηγούνται στις χρυσοποίκιλτες αίθουσες της ελίτ προπαρασκευαστικής σχολής για μελλοντικές συζύγους, της Θείας Λίντια, ενός χώρου όπου η υπακοή επιβάλλεται βάναυσα και καλύπτεται από ιερό άλλοθι, ο δεσμός τους γίνεται ο καταλύτης που θα ανατρέψει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους. 

THE TESTAMENTS - “Perfect Teeth” - As Agnes begins the rituals that mark her coming of age, she struggles with the confusing stirrings of adolescence. Meanwhile, Daisy is subjected to Gilead’s system of discipline. (Disney
THE TESTAMENTS - “Precious Flowers” - In the halls of Aunt Lydia's premarital preparatory academy, the finest in Gilead, Agnes is assigned to mentor a new Pearl Girl, and a fragile alliance begins. (Disney
THE TESTAMENTS - “Precious Flowers” - In the halls of Aunt Lydia's premarital preparatory academy, the finest in Gilead, Agnes is assigned to mentor a new Pearl Girl, and a fragile alliance begins. (Disney
THE TESTAMENTS - “First Look” (Disney) LUCY HALLIDAY, CHASE INFINITI
Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya και Kira Guloien. 

Δημιουργός και executive producer της σειράς είναι ο Bruce Miller, ενώ ως executive producers συμμετέχουν οι Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears και Mike Barker, ο οποίος σκηνοθετεί και τα τρία πρώτα επεισόδια. Το «The Testaments» είναι παραγωγή της MGM Television. 

Media
