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Κωνσταντίνος Μπογδάνος: «Η εκπομπή μας δημιούργησε ένα γλυκό πρόβλημα στο Open»

«Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί η εκπομπή μας του χρόνου» λέει σε άλλο σημείο ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος
Κωνσταντίνος Μπογδάνος
Κωνσταντίνος Μπογδάνος / NDP PHOTO
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«Ήταν άκομψο αυτό», λέει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος για τη Σοφία Μουτίδου.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Ο γνωστός δημοσιογράφος απάντησε, μεταξύ άλλων, για την «Κοινωνία άνω κάτω», αλλά και για τη Σοφία Μουτίδου.

«Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί η εκπομπή μας του χρόνου. Η συγκεκριμένη εκπομπή δημιούργησε στο κανάλι ένα γλυκό πρόβλημα. Από τις μη καθαρόαιμες ενημερωτικές εκπομπές, με βάση τα στοιχεία τηλεθέασης είναι η πιο επιτυχημένη. Έχω την αίσθηση ότι αυτό δημιουργεί έναν ευχάριστο πονοκέφαλο», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είπε για τη Σοφία Μουτίδου: «Δεν θα περιμένω να μιλήσω στο τέλος της σεζόν. Δηλαδή, θα έρθεις εσύ, θα μου πεις “πάρε 1000 ευρώ και κάνε μου αυτή τη δουλειά”.

Θα τα πάρω, θα κάνω τη δουλειά και αφού έχει τελειώσει η δουλειά κι έχω πάρει και τα λεφτά, θα πω ότι δεν μου αρέσει καθόλου η δουλειά που έκανα. Το θεωρώ άκομψο».

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