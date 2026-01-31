Hotel Elvira – επόμενα επεισόδια: Ο Χάρι υπόσχεται στην Ελβίρα πως αν βγουν για δείπνο, θα της αποκαλύψει γιατί ήρθε στο νησί

Εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς του MEGA, «Hotel Elvira» που θα προβληθεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στις 17:20 το απόγευμα.

Η διαφημιστική καμπάνια του νησιού έχει ανάψει για καλά τα αίματα στην ομάδα του Hotel Elvira, που προετοιμάζεται πυρετωδώς για το τέλειο διαφημιστικό βίντεο. Κι ενώ ο Χάρι κάνει ό,τι μπορεί για να πλησιάσει ξανά την Ελβίρα, η ίδια οραματίζεται ένα σποτ που να αναδεικνύει τις ομορφιές του νησιού. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο του Hotel Elvira, στο ΜΕGA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Hotel Elvira: Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 24 – «Αδέρφια μου, τουρίστες, πουλιά» (Β) – Η διαφημιστική καμπάνια του νησιού έχει ανάψει για καλά τα αίματα στην ομάδα του Hotel Elvira, που προετοιμάζεται πυρετωδώς για το τέλειο διαφημιστικό βίντεο. Κι ενώ ο Χάρι κάνει ό,τι μπορεί για να πλησιάσει ξανά την Ελβίρα, η ίδια οραματίζεται ένα σποτ που να αναδεικνύει τις ομορφιές του νησιού, ο Γιάννης τη luxury πλευρά του, ο Φίλιππος την εναλλακτική, η Ντίνα την τουριστική, η Νούλη την παραδοσιακή κι ο Θεμιστοκλής θέλει να εστιάσουν στην ένδοξη ιστορία του τόπου. Οι διαφωνίες τους οδηγούν σε αντιπαραθέσεις κι είναι ο σκηνοθέτης που καλείται να κάνει την τελική επιλογή. Γρήγορα, ωστόσο, τα «τολμηρά» μυστικά του θα βάλουν σε κίνδυνο τον καλλιτεχνικό οίστρο της ομάδας. Ο Χάρι υπόσχεται στην Ελβίρα πως αν δεχτεί να βγουν για ένα δείπνο, θα της αποκαλύψει τον πραγματικό λόγο που ήρθε στο νησί.

Γκεστ επεισοδίου: Ήρα Ρόκου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Michael Edwards, Γεώργιος Ρούφας

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA