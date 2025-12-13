Hotel Elvira – επόμενο επεισόδιο: Η Ελβίρα συγκρούεται με τον Γιάννη για τη θέση του προέδρου στην Ένωση Ξενοδόχων

Συμβαίνει τώρα:
Ο Χάρι πείθει τον Ηλία ότι πρέπει να κατέβει αυτός υποψήφιος στις εκλογές με σύνθημα «τόπο στα νιάτα»
Σε προεκλογικό πυρετό βρίσκεται το νησί, στο νέο επεισόδιο της κωμωδίας του MEGA, Hotel Elvira, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 21:00.

Όλοι διεκδικούν τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων, σε μια εκλογική κούρσα που φέρνει αντιμέτωπα τα μέλη της οικογένειας Μαρκέλλου. Την ίδια ώρα, η Ελβίρα προσπαθεί να βγάλει οριστικά από το μυαλό της τον Χάρι. Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς του MEGA, Hotel Elvira.

Hotel Elvira: Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 21 – «Θα… θα… θα…» – Η Ελβίρα θέλει να βάλει υποψηφιότητα στις εκλογές του κλάδου για τη θέση του Προέδρου που παραδοσιακά κρατούσε ο πατέρας της, αλλά συγκρούεται με τον Γιάννη, ο οποίος έχει τα ίδια σχέδια. Η Νούλη βρίσκεται σε δίλημμα ποιον από τους δύο να υποστηρίξει, ενώ ο Θεμιστοκλής την πείθει να κατέβει η ίδια υποψήφια για να μην μαλώνουν τα παιδιά της. Ο Φίλιππος πιέζει την Ντίνα να του κάνει μαθήματα φλερτ, ώστε να τα αξιοποιήσει τώρα που θα είναι σύμβουλος της Ελβίρας στον προεκλογικό αγώνα. Το μυαλό της Ντίνας, όμως, βρίσκεται αλλού: παρακολουθεί τον Χάρι και ανακαλύπτει ότι μένει στον Παντελή. Εκεί ο Χάρι γίνεται δεκτός ως εκλεκτός πελάτης και εκπρόσωπος της Raptor και πείθει τον Ηλία ότι πρέπει να κατέβει αυτός υποψήφιος με σύνθημα «τόπο στα νιάτα».

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

