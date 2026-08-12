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Η εκπομπή «Monobala» με τον Πάνο Βόγλη επιστρέφει ΣΚΑΪ την Κυριακή 23 Αυγούστου

Δίπλα του ο Θοδωρής Ζαγοράκης και ο Γιούρκας Σεϊταρίδης
Πάνος Βόγλης
O Πάνος Βόγλης
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Στη συχνότητα του ΣΚΑΪ επιστρέφει η εκπομπή «Monobala» με οικοδεσπότη τον Πάνο Βόγλη. Η πρεμιέρα θα γίνει την Κυριακή 23 Αυγούστου.

Ο Πάνος Βόγλης και τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στον ΣΚΑΪ, με δύο εκπομπές, στις 12.30 το μεσημέρι και στις 23.00 το βράδυ.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, μαζί με τον θρυλικό αρχηγό του 2004, Θοδωρή Ζαγοράκη, τον πρωταθλητή Ευρώπης, Γιούρκα Σεϊταρίδη, τους Παύλο Παπαδημητρίου και Κώστα Βαϊμάκη, προσφέρουν έγκυρη και αποκαλυπτική ενημέρωση για την κούρσα του τίτλου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στην ανάλυση των επίμαχων φάσεων, η Ελένη Λαμπαδαρίου.

«Monobala» στις 12.30: Ο παλμός πριν τη σέντρα! Όλα τα νέα, τα ρεπορτάζ και η ανασκόπηση του Σαββάτου.

«Monobala» στις 23.00: Η απόλυτη αθλητική εκπομπή! Εμβάθυνση στις επίμαχες φάσεις, αναλύσεις τακτικής, καυτά παρασκήνια και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Ζήστε τη δράση και το πάθος του ποδοσφαίρου, κάθε Κυριακή στις 12.30 και στις 23.00, στον ΣΚΑΪ.

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