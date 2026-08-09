Νίκος Υποφάντης και Αλεξάνδρα Καϋμένου επιστρέφουν στο Action 24 με την «Πρωινή ζώνη»

Η «Πρωινή ζώνη» του Action 24 επιστρέφει στις 31 Αυγούστου στις 06:00, με οικοδεσπότες τον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καϋμένου.

Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου λένε στους τηλεθεατές την πρώτη «καλημέρα» με ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές αποκλειστικά μέσα από τη συχνότητα του Action 24.

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Η «Πρωινή ζώνη» θα είναι και φέτος, παντού! Στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία .Με εικόνα, με άποψη και θέση αλλά και με χιουμοριστική διάθεση εκεί όπου χρειάζεται.

Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και με την σταθερή υποστήριξη της δημοσιογραφικής ομάδας ομάδας του σταθμού.

Κάθε πρωί στις 6:00, ο Νίκος Υποφάντης και Αλεξάνδρα Καϋμένου είναι στην «Πρωινή ζώνη» του Action 24. Μαζί τους θα βρίσκονται ο Γιάννης Παπαγιάννης και ο Νίκος Σβέρκος.