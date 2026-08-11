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Δέσποινα Βλεπάκη: Η αντίδρασή της με τη μπλούζα του συνεργάτη της με τους Daltons – «Έχω τρελαθεί»

Τον κάλεσε να περάσει μπροστά από τις κάμερες, προκειμένου να δουν την μπλούζα και οι τηλεθεατές
Δέσποινα Βλεπάκη
Δέσποινα Βλεπάκη / Φωτογραφία αρχείου NDP
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Η Δέσποινα Βλεπάκη σήμερα (11.08.2026), στον αέρα της εκπομπής «Πρωινή ενημέρωση» του ΣΚΑΙ, έπαθε πλάκα με τη μπλούζα που φορούσε ο floor manager.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δεν μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη τη μπλούζα του συνεργάτη της και φυσικά τον κάλεσε να περάσει μπροστά από τις κάμερες, προκειμένου να τη δουν και οι τηλεθεατές. «Παιδιά, κοιτάξτε εδώ μπλούζα, καταπληκτική!», είπε αρχικά η Δέσποινα Βλεπάκη για τη μπλούζα με τους αδερφούς Daltons.

«Έχω τρελαθεί, είναι υπέροχο! Πιστεύεις ότι θα φύγεις φορώντας την ή θα στην πάρω;», πρόσθεσε η Δέσποινα Βλεπάκη.

Ο Νίκος Ανδρίτσος ανέφερε από την πλευρά του: «Την χαλβαδιάζει, την καλοβλέπει τη μπλούζα».

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